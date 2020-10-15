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Новый Bentley Flying Spur обзавелся битурбомотором V8
Источник материала: Tut.by
Седан
Под капотом Flying Spur V8 установлен четырехлитровый битурбированный мотор нового семейства, развивающий 550 л. с. и 700 Нм крутящего момента. К слову, таким двигателем оснащаются базовые купе и кабриолет
Разработчики обещают улучшенную управляемость седана — весит Flying Spur V8 на 100 кг меньше модификации с W12. Правда, время разгона до «сотни» увеличилось на 0,3 секунды (до 4,1 секунды), а максимальная скорость достигает 318 км/ч против 333 км/ч у топ-версии.
Визуально седан с V8 от старшего 12-цилиндрового варианта можно отличить по квартету выхлопных патрубков вместо двух овальных, шильдикам V8 на передних крыльях, а также оригинальным 20-дюймовым колесным дискам. Среди опций есть полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые работают от 48-вольтовой сети и позволяют эффективно бороться с кренами.
Салон Flying Spur V8 доступен как в пяти-, так и четырехместном исполнении с раздельными креслами на заднем ряду, при этом никаких ограничений в индивидуализации интерьера машины не накладывается.
Седан Flying Spur V8 начнут продавать в ближайшее время, но сперва он выйдет на рынок США и Европы — первые покупатели получат машины в конце 2020 года. Покупателям в остальных странах придется подождать до начала следующего года.
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