Новый Bentley Flying Spur обзавелся битурбомотором V8

Источник материала: Tut.by

Седан Flying Spur , который после снятия с производства Mulsanne носит статус флагмана Bentley, сменил поколение еще в прошлом году. Тогда был представлен самый мощный вариант с шестилитровым W12 под капотом, а теперь гамма расширена за счет более демократичной версии с двигателем V8.





Под капотом Flying Spur V8 установлен четырехлитровый битурбированный мотор нового семейства, развивающий 550 л. с. и 700 Нм крутящего момента. К слову, таким двигателем оснащаются базовые купе и кабриолет Continental GT и недавно обновленный кроссовер Bentayga .





Разработчики обещают улучшенную управляемость седана — весит Flying Spur V8 на 100 кг меньше модификации с W12. Правда, время разгона до «сотни» увеличилось на 0,3 секунды (до 4,1 секунды), а максимальная скорость достигает 318 км/ч против 333 км/ч у топ-версии.





Визуально седан с V8 от старшего 12-цилиндрового варианта можно отличить по квартету выхлопных патрубков вместо двух овальных, шильдикам V8 на передних крыльях, а также оригинальным 20-дюймовым колесным дискам. Среди опций есть полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые работают от 48-вольтовой сети и позволяют эффективно бороться с кренами.









Салон Flying Spur V8 доступен как в пяти-, так и четырехместном исполнении с раздельными креслами на заднем ряду, при этом никаких ограничений в индивидуализации интерьера машины не накладывается.





Седан Flying Spur V8 начнут продавать в ближайшее время, но сперва он выйдет на рынок США и Европы — первые покупатели получат машины в конце 2020 года. Покупателям в остальных странах придется подождать до начала следующего года.