Водитель Citroen, опережая автобус, врезался в припаркованный МАЗ

Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром на улице Тимирязева в Минске. Легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик с полуприцепом.

Авария произошла примерно в 7:10.

— По предварительной информации, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Citroen, двигался по улице Тимирязева со стороны улицы Нарочанской в направлении улицы Радужной во второй полосе для движения. При опережении автобуса справа водитель выехал в первую полосу, где совершил наезд на припаркованный МАЗ с полуприцепом, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.





Пострадавших в ДТП нет. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

В ГАИ напоминают, что при наличии трех и более полос движения в данном направлении запрещается производить перестроение в крайнюю правую полосу движения в целях опережения по ней.

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