﻿ Водитель Citroen, опережая автобус, врезался в припаркованный МАЗ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель Citroen, опережая автобус, врезался в припаркованный МАЗ

15.10.2020 10:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром на улице Тимирязева в Минске. Легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик с полуприцепом.

Авария произошла примерно в 7:10.

— По предварительной информации, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Citroen, двигался по улице Тимирязева со стороны улицы Нарочанской в направлении улицы Радужной во второй полосе для движения. При опережении автобуса справа водитель выехал в первую полосу, где совершил наезд на припаркованный МАЗ с полуприцепом, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

Водитель Citroen, опережая автобус, врезался в припаркованный МАЗ

Пострадавших в ДТП нет. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

В ГАИ напоминают, что при наличии трех и более полос движения в данном направлении запрещается производить перестроение в крайнюю правую полосу движения в целях опережения по ней.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром на улице Тимирязева в Минске. Легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик...
 
Новости дня
Новости разные
 
В русскоязычном Netflix ограничили доступ к мультфильмам с ЛГБТ-тематикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика