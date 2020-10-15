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Баскетболистке Левченко продлили арест на 3 суток

15.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Известная баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения. Ей продлили арест еще на 72 часа по другому эпизоду.

Елена должна была выйти на свободу в четверг утром. Ее приехали встречать многие звезды спорта, включая Егора Мещерякова, Василия Хомутовского, Светлану Куделич, Андрея Кравченко, Степана Попова, Ивана Ганина, Константина Яковлева, Надежду Остапчук, а также болельщики баскетболистки, передает tut.by.

В 7.20, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа по другому эпизоду. В течение этого времени должны сообщить, когда и где пройдет новый суд. Пока, как сказал нам ее адвокат Михаил Кирилюк, это неизвестно,

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

 
 
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Известная баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения. Ей продлили арест еще на 72 часа по другому эпизоду.
 
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