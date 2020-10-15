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Адвокат Елены Левченко: возможно, уже сегодня пройдет заседание суда по той же статье о митингах
Источник материала: Партизан
Адвокат Левченко Михаил Кирилюк рассказал, почему спортсменку не выпустили с Окрестина после 15 суток.
"Сегодня баскетболистку Левченко не выпустили после 15 суток, но задержали второй раз, не выпуская из камеры на Окрестина.
Сегодня, возможно, состоится суд в Ленинском районе по той же статье КоАП 23.34", — сообщил Кирилюк
Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
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Адвокат Левченко Михаил Кирилюк рассказал, почему спортсменку не выпустили с Окрестина после 15 суток.
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