Адвокат Елены Левченко: возможно, уже сегодня пройдет заседание суда по той же статье о митингах









"Сегодня баскетболистку Левченко не выпустили после 15 суток, но задержали второй раз, не выпуская из камеры на Окрестина.





onliner.by. Сегодня, возможно, состоится суд в Ленинском районе по той же статье КоАП 23.34", — сообщил Кирилюк





Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном массовом мероприятии.