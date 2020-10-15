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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования
Источник материала: Партизан
Ставка рефинансирования (СР) сохраняется на уровне 7,75%, сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси со ссылкой на решения правления по итогам заседания 14 октября.
В Нацбанке констатировали ускорение инфляции до уровня 6%, при этом дополнительно пояснили, что цены на импортные товары росли в связи с ослаблением белорусского рубля.
Нацбанк спрогнозировал, что в среднесрочной перспективе будут преобладать «продолжительные дезинфляционные факторы», но не назвал их.
При этом 7,75% — минимальное значение СР за всю историю развития независимой кредитно-финансовой системы Беларуси, оно было установлено 1 июля 2020 года. До этого момента, начиная с 2016 года, ставка плавно снижалась в целях обеспечения большей доступности кредита.
В августе СР была также сохранена на прежнем уровне.
По графику следующий раз вопрос изменения СР будет рассмотрен 11 ноября 2020 года.
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Ставка рефинансирования (СР) сохраняется на уровне 7,75%, сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси со ссылкой на решения правления по итогам заседания 14...
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