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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования

15.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ставка рефинансирования (СР) сохраняется на уровне 7,75%, сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси со ссылкой на решения правления по итогам заседания 14 октября.




В Нацбанке констатировали ускорение инфляции до уровня 6%, при этом дополнительно пояснили, что цены на импортные товары росли в связи с ослаблением белорусского рубля.

Нацбанк спрогнозировал, что в среднесрочной перспективе будут преобладать «продолжительные дезинфляционные факторы», но не назвал их.

При этом 7,75% — минимальное значение СР за всю историю развития независимой кредитно-финансовой системы Беларуси, оно было установлено 1 июля 2020 года. До этого момента, начиная с 2016 года, ставка плавно снижалась в целях обеспечения большей доступности кредита.

В августе СР была также сохранена на прежнем уровне.

По графику следующий раз вопрос изменения СР будет рассмотрен 11 ноября 2020 года.
 
 
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Ставка рефинансирования (СР) сохраняется на уровне 7,75%, сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси со ссылкой на решения правления по итогам заседания 14...
 
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