ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Богрецов: Если законы не исполняются государством, то какая разница, как улучшить Конституцию

15.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Член Координационного совета Максим Богрецов в интервью «Нашай Ніве»высказал мнение, что главная проблема в Беларуси вовсе не в том, что в стране плохая Конституция.




- Проблема не в том, что у нас плохая Конституция и плохие законы. Проблема в том, что эти плохие законы не исполняются никак. Если они не исполняются государством, то какая тогда разница, насколько мы можем улучшить Конституцию?
По мнению Богрецова, важно прийти к моменту, когда закон исполняется.

Находясь по ту сторону границы, я не вижу много инструментов, которыми можно в этом процессе помочь. А помогать, находясь здесь, возможности есть. Собрать деньги на Западе — это не то же самое, что помочь человеку здесь. Это самое простое, а есть сложные вещи: преодоление этого кризиса и приход к нормальной жизни, которая проходит по закону.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член Координационного совета Максим Богрецов в интервью «Нашай Ніве»высказал мнение, что главная проблема в Беларуси вовсе не в том, что в стране плохая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стачком «Беларуськалия»: еще один работник отказался выходить из шахты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика