Максим Богрецов: Если законы не исполняются государством, то какая разница, как улучшить Конституцию













- Проблема не в том, что у нас плохая Конституция и плохие законы. Проблема в том, что эти плохие законы не исполняются никак. Если они не исполняются государством, то какая тогда разница, насколько мы можем улучшить Конституцию?

По мнению Богрецова, важно прийти к моменту, когда закон исполняется.





Находясь по ту сторону границы, я не вижу много инструментов, которыми можно в этом процессе помочь. А помогать, находясь здесь, возможности есть. Собрать деньги на Западе — это не то же самое, что помочь человеку здесь. Это самое простое, а есть сложные вещи: преодоление этого кризиса и приход к нормальной жизни, которая проходит по закону.