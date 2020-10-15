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Максим Богрецов: Если законы не исполняются государством, то какая разница, как улучшить Конституцию
Источник материала: Партизан
Член Координационного совета Максим Богрецов в интервью
- Проблема не в том, что у нас плохая Конституция и плохие законы. Проблема в том, что эти плохие законы не исполняются никак. Если они не исполняются государством, то какая тогда разница, насколько мы можем улучшить Конституцию?
По мнению Богрецова, важно прийти к моменту, когда закон исполняется.
Находясь по ту сторону границы, я не вижу много инструментов, которыми можно в этом процессе помочь. А помогать, находясь здесь, возможности есть. Собрать деньги на Западе — это не то же самое, что помочь человеку здесь. Это самое простое, а есть сложные вещи: преодоление этого кризиса и приход к нормальной жизни, которая проходит по закону.
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Максим Богрецов: Если законы не исполняются государством, то какая разница, как улучшить Конституцию
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