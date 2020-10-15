Немецкий политолог предложила выход из тупика в Беларуси

DW конституционную реформу. Хотя протестное движение требует, в первую очередь, проведения свободных выборов, но в сегодняшнем тупике надо идти на компромисс, считает она. У протестного движения нет институционных инструментов, чтобы добиться своих целей. Конституционная реформа могла бы стать формой для диалога. Выходом из тупика в Беларуси политолог назвала в интервьюконституционную реформу. Хотя протестное движение требует, в первую очередь, проведения свободных выборов, но в сегодняшнем тупике надо идти на компромисс, считает она. У протестного движения нет институционных инструментов, чтобы добиться своих целей. Конституционная реформа могла бы стать формой для диалога.













Но реформа возможна при определенных условиях. Со стороны власти:

- круглый стол на свободе, а не в тюрьме;

- освобождение политзаключенных;

- свобода собраний и прекращение насилия против мирных протестующих.









Со стороны протеста:





- гарантии действующей власти, причем не только Лукашенко, но и всего госаппарата и их семей. При этом важно, чтобы все факты применения насилия документировались. Это даст возможность вернуться к вопросу юридической ответственности, если диалог сорвется и гарантии потеряют актуальность.





Санкции и пакет помощи от ЕС Астрид Зам назвала возможными стимулами. Но адресатом должен быть не Лукашенко, а госаппарат в целом. «Патовая ситуация не решится, если в госаппарате ни найдутся силы, которые поменяют тактику, увидят необходимость в диалоге и преодолеют страх», — считает Зам.





Прогноз давать политолог не берется. «Но факт: ситуация в Беларуси уже точно не будет такой, как до выборов 9 августа», — отметила эксперт.





Астрид Зам: «Общество изменилось. Это стало заметно на примере самоорганизации во время пандемии. И это придало гражданам уверенности в том, что они могут влиять на ситуацию. Это произошло еще до выборов. Многие люди преодолели страх, они больше не боятся последствий, которые может повлечь за собой участие в митингах. Из-за пандемии COVID-19 границы были закрыты, нельзя было просто уехать в другие страны, чтобы отвлечься и почувствовать облегчение. Активная часть населения поняла, что они могут оказаться в замкнутом пространстве один на один с этим государством. Это тоже стало одним из мобилизирующих факторов для решительных протестов».





Неожиданно, по мнению политолога, что единственной реакцией государства на массовые митинги стали попытки погасить протест. Например, на протесты против закона о тунеядцах власти отвечали определенной гибкостью. Прислушивались к настроениям в обществе, пытались снять напряженность и не довести ситуацию до широких протестов. Но с начала андемии не видно шагов навстречу обществу со стороны власти.