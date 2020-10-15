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Наталья Марченко о повторном аресте Левченко: Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости

15.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая разыгрывающая сборной Беларуси по баскетболу Наталья Марченко эмоционально высказалась о повторном аресте ее подруги по команде Елены Левченко.




"У меня нет цензурных слов, чтобы дать оценку происходящему... Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости как сегодня", — написала Марченко в Инстаграм.
 
 
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Бывшая разыгрывающая сборной Беларуси по баскетболу Наталья Марченко эмоционально высказалась о повторном аресте ее подруги по команде Елены Левченко.
 
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