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Наталья Марченко о повторном аресте Левченко: Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости
Источник материала: Партизан
Бывшая разыгрывающая сборной Беларуси по баскетболу Наталья Марченко эмоционально высказалась о повторном аресте ее подруги по команде Елены Левченко.
"У меня нет цензурных слов, чтобы дать оценку происходящему... Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости как сегодня", — написала Марченко в Инстаграм.
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Наталья Марченко о повторном аресте Левченко: Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости
Бывшая разыгрывающая сборной Беларуси по баскетболу Наталья Марченко эмоционально высказалась о повторном аресте ее подруги по команде Елены Левченко.
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