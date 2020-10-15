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«"Телеком + финтех" захватывают рынок» — вот почему скоро не нужно будет ходить в банк
15.10.2020 10:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Традиционное обслуживание клиентов в банке постепенно уступает место вовлечению людей в так называемые цифровые экосистемы. В них пользователям предлагается целый набор сервисов на любой запрос. Основатель и СЕО финтех-компании
— Все сегодня пользуются финансовыми услугами и цифровыми сервисами. У банков есть скоростные каналы передачи данных, технологическая возможность проводить транзакции с мобильных устройств и непосредственно с номера мобильного счета. Между телекоммуникационной и банковской сферой существует плотная связь. При их симбиозе возникают цифровые экосистемы с огромным набором сервисов на любой случай жизни. Отличительная черта этих экосистем — возможность создать индивидуальное предложение, которое будет соответствовать запросу клиента.
Примером может служить «Сбер» — цифровая экосистема Сбербанка (Россия). Пользоваться ею могут не только физлица, но и бизнес. Над созданием подобной системы сейчас активно будут работать «Яндекс» и «Тинькофф», которые
Создание экосистем для пользователей и клиентов становится новым трендом сразу в трех индустриях: в банковской и телекоммуникационной сферах, а также среди финтех-компаний и проектов. В ближайшем будущем пользователи в СНГ будут наблюдать все больше таких «союзов» и симбиозов банков с телекомом.
Преимущество телекома — данные о клиентах
Главное преимущество телекоммуникационных компаний — их огромная абонентская база: в России зарегистрировано более 260 млн SIM-карт. У операторов есть тысячи «точек присутствия» в виде салонов связи: 5,7 тыс. магазинов у МТС, 4,6 тыс. — у «Билайн», 3,3 тыс. — у Tele2. К слову, именно Tele2 наращивает обороты в последние годы. По
Сотовый оператор становится для клиента точкой входа в цифровую экосистему, затрагивающую все области его жизни. А номер мобильного телефона — заменяет идентификатор личности.
Поставщик услуг связи аккумулирует большие данные и понимает, где абонент живет и работает, как развлекается, какие услуги потребляет, какие страны посещает, на каких сайтах бывает и чем интересуется. Оператор уже все знает о потребительской корзине клиента: пользуется ли он каршерингом или ездит на такси, имеет ли недвижимость, делает ли инвестиции в ценные бумаги или берет микрозаймы.
Эти данные — очень ценны. На их основании можно формировать огромное количество точечных предложений и уникальных услуг для абонентов. Например, зная, где клиенты с определенными затратами на связь живут или проводят время, можно понять, что в этом районе стоит открывать отделения и кассы обслуживания.
Сам по себе банк имеет информацию по транзакциям, но это не дает полной картины, которая позволяла бы делать точечные предложения клиентам. Телеком владеет данными — при правильной аналитике это дает больше, чем информация о транзакциях. Таким образом можно понять активность и стиль жизни тех, кто еще не является клиентом банка.
Любой банк, который хочет увеличивать свою клиентскую базу, так или иначе будет конкурировать со Сбербанком. При этом телеком имеет необходимые конкурирующим банкам данные, так как все клиенты Сбербанка пользуются мобильной связью. Отсюда — естественный интерес банков к сотрудничеству с телеком-компаниями.
Сотрудничество телекомов с банками не сработало
Ранее телеком-компании активно сотрудничали с различными электронными кошельками. Но платежные сервисы столкнулись с сопротивлением со стороны банков, которое поддержал регулятор. С 3 августа обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не могут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Теперь для этого нужно использовать банковский счет и пройти идентификацию. Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля
Это вызвало серьезные ограничения в росте индустрии, многие операторы свернули свои проекты и стали смотреть в сторону приобретения или создания классических банков. Так, МТС купил МТС Банк, «Билайн» запустил карту с Альфа-Банк, «Мегафон» — совместно с банком Round.
При этом, несмотря на доступ к многомиллионным аудиториям, продукт мобильных операторов не оказал значимого влияния на банковский рынок. Российские сотовые операторы «Мегафон», МТС, «ВымпелКом» и другие совместно с банками
В то же время банки шли навстречу, создавая мобильные кошельки, чтобы заполучить клиента из классического телекома:
На фоне этих событий грани между инструментами стирались все сильнее, но при этом сотрудничество не принесло положительного результата.
Например, чистый убыток «Сбермобайла»
У «Тинькофф Мобайла» чистый убыток увеличился с 716,75 млн рос. руб. (около $ 9,2 млн) в 2018 году до 966,5 млн рос. руб. (около $ 12,5 млн) в 2019 году. Убыток от продаж превысил 1 млрд рос. руб. (около $ 13 млн), увеличившись на 22,52%.
Таким образом, клиенты находятся в руках телекомов, но при этом их совместные с банками финансовые решения не являются прорывными. Часть транзакций клиент может использовать, чтобы получить определенные бонусы, но по-прежнему такая карта формата «оператор+банк» не является первой в кошельке потребителя.
Союз «телеком + финтех» захватит рынок
Пока у телеком-компаний есть данные, но нет возможности качественно работать с их огромными объемами. Например, скоринг по геопозиции дает информацию о стиле поведения клиента, что позволяет выстроить его полноценный финансовый портрет. Можно узнать, что человек стал меньше передвигаться на автомобиле или чаще посещать рестораны. Первым на российском рынке в 2014 году услугу скоринга реализовал «Мегафон», МТС это сделал в 2016, Tele2 — в 2017 году. Сбербанк использует мобильный скоринг с сентября 2015 года, позже подключились и другие банки.
Такой скоринг требует бОльших возможностей анализа, чем имеет сейчас телеком. Без связки с финтех-компанией телекому сложно работать с большими объемами данных. Поэтому решение — создание банка или мультибанкинга, построенного на финтех-платформе, который гибко меняется и подстраивается под нужды потребителя.
Примеры симбиозов финтех-компаний с телекомами уже есть. Оператор Tele2 стал сотрудничать с несколькими проектами и в результате:
По пути союзов финтеха и телекомов идут и на зарубежных рынках. Вот несколько ярких примеров:
Российские лидеры рынка также понимают перспективы сотрудничества с финтех. Вот несколько свидетельствующих об этом высказываний от топ-менеджеров крупных компаний:
Подытожим: финтех-компании сегодня предлагают рынку инновационные решения на стыке индустрий, обеспечивая интеграцию технической мобильной и финансовой составляющей в рамках одной платформы. Если проще, телеком знает, где клиент находится, а финтех имеет гибкие решения специально под его нужды. При этом исключается привязка к конкретному банку. Такое сотрудничество дает возможность предсказывать поведение потребителя и быть в нужное время в нужном месте. Финтех «умеет» интегрироваться, что позволяет быстро обогащать продуктовую линию и давать более интересные решения.
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Традиционное обслуживание клиентов в банке постепенно уступает место вовлечению людей в так называемые цифровые экосистемы. В них пользователям предлагается...
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