Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Традиционное обслуживание клиентов в банке постепенно уступает место вовлечению людей в так называемые цифровые экосистемы. В них пользователям предлагается целый набор сервисов на любой запрос. Основатель и СЕО финтех-компании TalkBank Михаил Попов уверен, что вскоре комплексные решения от телекомов «убьют» привычные банковские предложения. О том, как сегодня взаимодействуют классические банки, финтех-проекты и телеком-компании, Михаил рассказал в материале.

— Все сегодня пользуются финансовыми услугами и цифровыми сервисами. У банков есть скоростные каналы передачи данных, технологическая возможность проводить транзакции с мобильных устройств и непосредственно с номера мобильного счета. Между телекоммуникационной и банковской сферой существует плотная связь. При их симбиозе возникают цифровые экосистемы с огромным набором сервисов на любой случай жизни. Отличительная черта этих экосистем — возможность создать индивидуальное предложение, которое будет соответствовать запросу клиента.

Михаил Попов

Основатель и СЕО компании TalkBank. Входит в топ-35 успешных российских предпринимателей в AI по версии Rusbase

Примером может служить «Сбер» — цифровая экосистема Сбербанка (Россия). Пользоваться ею могут не только физлица, но и бизнес. Над созданием подобной системы сейчас активно будут работать «Яндекс» и «Тинькофф», которые объявили о слиянии в конце сентября. Их совместное решение станет крупнейшим конкурентом «Сбера».

Создание экосистем для пользователей и клиентов становится новым трендом сразу в трех индустриях: в банковской и телекоммуникационной сферах, а также среди финтех-компаний и проектов. В ближайшем будущем пользователи в СНГ будут наблюдать все больше таких «союзов» и симбиозов банков с телекомом.

Преимущество телекома — данные о клиентах

Главное преимущество телекоммуникационных компаний — их огромная абонентская база: в России зарегистрировано более 260 млн SIM-карт. У операторов есть тысячи «точек присутствия» в виде салонов связи: 5,7 тыс. магазинов у МТС, 4,6 тыс. — у «Билайн», 3,3 тыс. — у Tele2. К слову, именно Tele2 наращивает обороты в последние годы. По данным аналитической компании AC&M Consulting, в 2019 году основной прирост абонентской базы пришелся на долю холдинга «Т2 РТК», который работает под брендом Tele2.

Сотовый оператор становится для клиента точкой входа в цифровую экосистему, затрагивающую все области его жизни. А номер мобильного телефона — заменяет идентификатор личности.

Поставщик услуг связи аккумулирует большие данные и понимает, где абонент живет и работает, как развлекается, какие услуги потребляет, какие страны посещает, на каких сайтах бывает и чем интересуется. Оператор уже все знает о потребительской корзине клиента: пользуется ли он каршерингом или ездит на такси, имеет ли недвижимость, делает ли инвестиции в ценные бумаги или берет микрозаймы.

Эти данные — очень ценны. На их основании можно формировать огромное количество точечных предложений и уникальных услуг для абонентов. Например, зная, где клиенты с определенными затратами на связь живут или проводят время, можно понять, что в этом районе стоит открывать отделения и кассы обслуживания.



Фото с сайта unsplash.com

Сам по себе банк имеет информацию по транзакциям, но это не дает полной картины, которая позволяла бы делать точечные предложения клиентам. Телеком владеет данными — при правильной аналитике это дает больше, чем информация о транзакциях. Таким образом можно понять активность и стиль жизни тех, кто еще не является клиентом банка.

Любой банк, который хочет увеличивать свою клиентскую базу, так или иначе будет конкурировать со Сбербанком. При этом телеком имеет необходимые конкурирующим банкам данные, так как все клиенты Сбербанка пользуются мобильной связью. Отсюда — естественный интерес банков к сотрудничеству с телеком-компаниями.

Сотрудничество телекомов с банками не сработало

Ранее телеком-компании активно сотрудничали с различными электронными кошельками. Но платежные сервисы столкнулись с сопротивлением со стороны банков, которое поддержал регулятор. С 3 августа обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не могут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Теперь для этого нужно использовать банковский счет и пройти идентификацию. Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации.

Это вызвало серьезные ограничения в росте индустрии, многие операторы свернули свои проекты и стали смотреть в сторону приобретения или создания классических банков. Так, МТС купил МТС Банк, «Билайн» запустил карту с Альфа-Банк, «Мегафон» — совместно с банком Round.



Фото с сайта unsplash.com

При этом, несмотря на доступ к многомиллионным аудиториям, продукт мобильных операторов не оказал значимого влияния на банковский рынок. Российские сотовые операторы «Мегафон», МТС, «ВымпелКом» и другие совместно с банками выпустили около 5 млн кредитных и дебетовых карт. Большая часть карт — порядка 2 млн — пришлась на МТС. На втором месте стоит «Мегафон», остальные учреждения и сотовые операторы выпустили еще приблизительно 1,6 млн карт. В среднем оборот по карте составляет около 10 тыс. рос. руб. (около $ 130). Это почти наполовину меньше, чем у обычных банковских карт — 18 тыс. рос. руб. (около $ 233).

В то же время банки шли навстречу, создавая мобильные кошельки, чтобы заполучить клиента из классического телекома:

«Тинькофф Мобайл» первым среди виртуальных операторов запустил синергию мобильной связи с банковскими услугами в декабре 2017 года

Сбербанк с 26 сентября 2018 года запустил своего мобильного виртуального оператора под новым брендом «СберМобайл»

25 сентября 2019 года начал работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ — ВТБ Мобайл

работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ — ВТБ Мобайл К 2022 году «Газпромбанк» планирует запустить собственного виртуального оператора связи совместно с Tele2.

На фоне этих событий грани между инструментами стирались все сильнее, но при этом сотрудничество не принесло положительного результата.

Например, чистый убыток «Сбермобайла» вырос вдвое — с 247,9 млн рос. руб. (около $ 3,2 млн) в 2018 году до 502 млн рос. руб. (около $ 6,5 млн) в 2019 году. Убыток от продаж — на 98,6% до 650,5 млн рос. руб. (около $ 8,4 млн).

У «Тинькофф Мобайла» чистый убыток увеличился с 716,75 млн рос. руб. (около $ 9,2 млн) в 2018 году до 966,5 млн рос. руб. (около $ 12,5 млн) в 2019 году. Убыток от продаж превысил 1 млрд рос. руб. (около $ 13 млн), увеличившись на 22,52%.



Фото с сайта unsplash.com

Таким образом, клиенты находятся в руках телекомов, но при этом их совместные с банками финансовые решения не являются прорывными. Часть транзакций клиент может использовать, чтобы получить определенные бонусы, но по-прежнему такая карта формата «оператор+банк» не является первой в кошельке потребителя.

Союз «телеком + финтех» захватит рынок

Пока у телеком-компаний есть данные, но нет возможности качественно работать с их огромными объемами. Например, скоринг по геопозиции дает информацию о стиле поведения клиента, что позволяет выстроить его полноценный финансовый портрет. Можно узнать, что человек стал меньше передвигаться на автомобиле или чаще посещать рестораны. Первым на российском рынке в 2014 году услугу скоринга реализовал «Мегафон», МТС это сделал в 2016, Tele2 — в 2017 году. Сбербанк использует мобильный скоринг с сентября 2015 года, позже подключились и другие банки.

Такой скоринг требует бОльших возможностей анализа, чем имеет сейчас телеком. Без связки с финтех-компанией телекому сложно работать с большими объемами данных. Поэтому решение — создание банка или мультибанкинга, построенного на финтех-платформе, который гибко меняется и подстраивается под нужды потребителя.



Фото с сайта unsplash.com

Примеры симбиозов финтех-компаний с телекомами уже есть. Оператор Tele2 стал сотрудничать с несколькими проектами и в результате:

Создал единый кошелек с Visa QIWI Wallet

С 2016 года развивает совместные проекты с инновационным центром «Сколково»

с инновационным центром «Сколково» Предложил клиентам виртуальную банковскую карту, все операции по которой осуществляются с помощью чат-ботов в популярных мессенджерах. Это позволяет оператору монетизировать свою клиентскую базу, создавая финансовые продукты.

По пути союзов финтеха и телекомов идут и на зарубежных рынках. Вот несколько ярких примеров:

Международный сервис-провайдер Orange Business Services сотрудничает с «НПО Аналитика», одним из ведущих российских поставщиков решений для анализа поведения посетителей на основе Wi-Fi. Специализированные датчики позволяют ритейлерам собирать данные посетителей торговых точек с включенным Wi-Fi-модулем на смартфонах, а после применять эти данные для кастомизации маркетинговых кампаний

с «НПО Аналитика», одним из ведущих российских поставщиков решений для анализа поведения посетителей на основе Wi-Fi. Специализированные датчики позволяют ритейлерам собирать данные посетителей торговых точек с включенным Wi-Fi-модулем на смартфонах, а после применять эти данные для кастомизации маркетинговых кампаний Бизнес-оператор Merchantrade приобрел 100% акций компании Valyou, которая является крупным игроком в сфере мобильных финансовых технологий в Малайзии. Слияние этих двух игроков в сфере финансовых технологий, каждый из которых будет иметь свои собственные услуги электронного кошелька, изменит правила игры на местном уровне

100% акций компании Valyou, которая является крупным игроком в сфере мобильных финансовых технологий в Малайзии. Слияние этих двух игроков в сфере финансовых технологий, каждый из которых будет иметь свои собственные услуги электронного кошелька, изменит правила игры на местном уровне Финтех-подразделение китайского технологического гиганта Alibaba Group — компания Ant Financial — инвестировала $ 73,5 млн в базирующуюся в Мьянме финансовую платформу Wave Money. Сервис позволяет клиентам отправлять и получать деньги при помощи мобильного приложения.

Российские лидеры рынка также понимают перспективы сотрудничества с финтех. Вот несколько свидетельствующих об этом высказываний от топ-менеджеров крупных компаний:

В интервью Reuters финансовый директор МТС Алексей Корня сказал , что хотя основная часть капиталовложений компании приходится на услуги связи, 10% инвестиций идут на финтех и другие цифровые сервисы. Одним из проектов компании в этом направлении стало приложение «Кошелек», которое позволяет пользователям производить платежи, в том числе бесконтактные, использовать карты, выпущенные любым российским банком, или создавать виртуальную карту

, что хотя основная часть капиталовложений компании приходится на услуги связи, 10% инвестиций идут на финтех и другие цифровые сервисы. Одним из проектов компании в этом направлении стало приложение «Кошелек», которое позволяет пользователям производить платежи, в том числе бесконтактные, использовать карты, выпущенные любым российским банком, или создавать виртуальную карту Выступая осенью на конференции GSMA Mobile 360 Series — Eurasia, генеральный директор ПАО «Мегафон» Вермишян Геворк предложил конкурентам совместно развивать сервисы на базе big data. В качестве примера синергии он привел карты «Мегафон Банк», в которых объединены банковский и мобильный счета. То есть оплата товаров и услуг по факту списывается со счета мобильного телефона.

Подытожим: финтех-компании сегодня предлагают рынку инновационные решения на стыке индустрий, обеспечивая интеграцию технической мобильной и финансовой составляющей в рамках одной платформы. Если проще, телеком знает, где клиент находится, а финтех имеет гибкие решения специально под его нужды. При этом исключается привязка к конкретному банку. Такое сотрудничество дает возможность предсказывать поведение потребителя и быть в нужное время в нужном месте. Финтех «умеет» интегрироваться, что позволяет быстро обогащать продуктовую линию и давать более интересные решения.

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