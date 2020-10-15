Блондинка в законе: Иванка Трамп в образе секретарши удивила фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь президента США - Иванка Трамп продолжает политический тур в поддержку Дональда Трампа: очередной выход советника лидера удивил всех поклонников.

Глобальные гастроли Иванки произвели фурор в сети: сначала наследница взволновала поклонников своим полупрозрачным платьем , а после выслушала критику из-за бюджетного платья. Все это заставило Иванку проделать "работу над ошибками" и сменить стилиста для новой остановке - региона Джорджия.

На встрече с губернатором штата Иванка Трамп предстала в интересном образе, который поклонники назвали "дресс-кодом секретарши".

Дочь Трампа в белой блузке и строгой юбке-карандаш от бренда Oscar De La Renta в знаковую клетку, решила "убить двух зайцев": с одной стороны - сделала реверанс в адрес "клетчатого" региона, с другой - продемонстрировала актуальный тренд сезона осень-зима 2020.

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