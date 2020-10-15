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Протестующего шахтера «Беларуськалия» Александра Курбана доставили в психоневрологический диспансер

15.10.2020 10:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Солигорского шахтера Александра Курбана подняли на поверхность, сообщил телеграм-канал стачкома предприятия. В сопровождении милиционера он был доставлен в местный психоневрологический диспансер для медосвидетельствования.

Протестующего шахтера «Беларуськалия» Александра Курбана доставили в психоневрологический диспансер
Источник: t.me/s/stachkom

Как сообщалось, утром 15 октября после ночной смены Курбан в шахте на глубине 440 м приковал себя цепью к металлоконструкции и отказывался выходить на поверхность. Перед протестной акцией он передал открытое письмо работникам предприятия и гендиректору Ивану Головатому.

По словам шахтера, сложившаяся политическая ситуация в стране нанесла серьезный психологический и моральный удар по коллективу. «Многие также пострадали от действий силовых структур, как морально, таки и физически. Руководство объединения никак не способствует укреплению морального духа в коллективе, а наоборот во главе с генеральным директором применяют санкции и запугивание тех, кто не согласен с фальсифицированными результатами выборов и жестким подавлением мирных протестов», — говорится в письме.

Также он критикует руководство предприятия за нарушения техники безопасности. «Причем за свои грубые ошибки, а порой и просто абсурдные действия, эти руководители не несут никакой ответственности. Устоялась система круговой поруки среди администрации», — пишет шахтер.

Курбан требует от генерального директора «довести до высшего руководства страны позицию трудового коллектива предприятия, а именно: назначить новые открытие и честные выборы, освободить всех политических заключенных, прекратить избиение мирных граждан».

Также шахтер требует «повысить заработную плату на уровень, соответствующий тяжести и опасности условий труда; обеспечить рабочих исправным и пригодным инструментом для выполнения своих трудовых обязанностей, а также новым самоходным транспортом все участки рудника; прекратить давление на рабочих и независимый профсоюз; отменить преступное решение по увольнению находящихся в стачке работников ОАО "Беларуськалий"».

Напомним, что это уже третий случай такой формы протеста на «Беларуськалии».

 
 
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Солигорского шахтера Александра Курбана подняли на поверхность, сообщил телеграм-канал стачкома предприятия. В сопровождении милиционера он был доставлен в...
 
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