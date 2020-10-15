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В Барановичах из-за разбитого окна в здании прокуратуры милиция провела обыски у шести анархистов

15.10.2020 10:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Барановичах из-за разбитого окна в здании прокуратуры милиция провела обыски у шести анархистов, сообщает spring96.org.

В Барановичах из-за разбитого окна в здании прокуратуры милиция провела обыски у шести анархистов

Утром 13 октября Следственный комитет сообщил, что в здании прокуратуры Барановичей неизвестные повредили окно. «По данным следствия, вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна», — говорилось в сообщении пресс-службы СК. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вечером 13 октября три машины милицейского спецтранспорта с омоновцами приехали на встречу жителей района Боровки в Барановичах, данные всех присутствующих переписали, двух человек доставили в милицию.

Утром 14 октября минимум у шести активистов анархистского движения прошли обыски по месту жительства. Обыски проводились в рамках дела по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство).

Так, у Евгения Журавского изъяли системный блок компьютера, коробку с брошюрами, паспорт, три диска, две флешки и даже часы. Он отбывал 15 суток ареста после событий 9 августа якобы за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП). Еще у одного жителя Барановичей в ходе обыска изъяли телефон, ноутбук, флешку. Самих активистов во время обыска дома не было. В качестве кого они проходят по этому делу, пока неизвестно.

Кроме того, обыск прошел у Павла Пипко, который 12 октября освободился после 12-суточного ареста.

Милиционеры пытались попасть в квартиру еще одного активиста, который уже больше месяца работает в другой стране.

 
 
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В Барановичах из-за разбитого окна в здании прокуратуры милиция провела обыски у шести анархистов, сообщает spring96.org.
 
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