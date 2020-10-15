Александр Курбан приковал себя цепью в шахте «Беларуськалия» и отказывается выходить на поверхность

Еще один шахтер «Беларуськалия» Александр Курбан приковал себя цепью в руднике и отказывается подниматься на поверхность.



Источник: t.me/s/stachkom

«Сегодня, после ночной смены, приковав себя цепью к металлоконструкциям в месте посадки работников в клеть у ствола № 2 на горизонте 440 м, отказался выезжать на поверхность мастер-взрывник Курбан Александр Иванович. Тем самым он заявил свой протест против преступных действий незаконного руководства страны», — сообщил телеграм-канал стачкома «Беларуськалия».

Шахтер также обратился с открытым письмом к работникам «Беларуькалия» и генеральному директору объединения Ивану Головатому.

По его словам, сложившаяся политическая ситуация в стране нанесла серьезный психологический и моральный удар по коллективу. «Многие также пострадали от действий силовых структур, как морально, так и физически. Руководство объединения никак не способствует укреплению морального духа в коллективе, а наоборот, во главе с генеральным директором применяют санкции и запугивание к тем, кто не согласен с фальсифицированными результатами выборов и жестким подавлением мирных протестов», — говорится в письме.

Курбан также критикует руководство предприятия за нарушения техники безопасности. «Причем за свои грубые ошибки, а порой и просто абсурдные действия, эти руководители не несут никакой ответственности. Устоялась система круговой поруки среди администрации», — пишет шахтер.

Курбан требует от генерального директора «довести до высшего руководства страны позицию трудового коллектива предприятия, а именно: назначить новые открытые и честные выборы, освободить всех политических заключенных, прекратить избиение мирных граждан».

Кроме того, он требует «повысить заработную плату на уровень, соответствующий тяжести и опасности условий труда; обеспечить рабочих исправным и пригодным инструментом для выполнения своих трудовых обязанностей, а также новым самоходным транспортом все участки рудника; прекратить давление на рабочих и независимый профсоюз; отменить преступное решение по увольнению находящихся в стачке работников ОАО "Беларуськалий"».

Напомним, что это уже третий случай такой формы протеста на «Беларуськалии». 10 сентября после окончания рабочей смены машинист горновыемочных машин первого рудоуправления Юрий Корзун провел на глубине 305 метров одиночную акцию протеста. Он приковал себя наручниками и трехметровой цепью к оборудованию шахты и отказался выходить на поверхность, пока не будут выполнены его требования. Среди них — отставка Александра Лукашенко, немедленное прекращение физической расправы над протестующими, похищения граждан неизвестными, запугивания и увольнения трудящихся, немедленное освобождение взятых под арест представителей стачечного комитета. О своих требованиях горняк письменно уведомил руководство "Беларуськалия". Спустя примерно три часа после начала акции Корзуна с применением силы подняли из шахты на поверхность. Наручники и цепь были разрезаны специальным оборудованием. На машине скорой помощи шахтер был доставлен в Солигорскую центральную районную больницу, где его обследовали, а затем отпустили.

Шахтер Олег Кудёлка 21 сентября также отказался подниматься из шахты «Беларуськалия» на поверхность. В письме шахтер сообщил, что объявил бессрочную забастовку с требованиями отставки генерального директора ОАО «Беларуськалий» Ивана Головатого, прекращения давления на членов стачкома и их семей, освобождения всех задержанных членов стачкома, отмены преступного решения по увольнению бастующих шахтеров, прекращения беспредела силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения. После медицинского освидетельствования его отпустили.