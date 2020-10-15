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Еще один шахтер «Беларуськалия» приковал себя цепью в знак протеста

15.10.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В своем телеграм-канале стачечный комитет предприятия сообщил, что работник ОАО «Беларуськалий» Александр Курбан приковал себя в шахте и отказывается выходить на поверхность.

«По информации от работников 4 рудоуправления ОАО "Беларуськалий", сегодня после ночной смены, приковав себя цепью к металлоконструкциям в месте посадки работников в клеть, отказался выезжать на поверхность мастер-взрывник Александр Курбан», - говорится в сообщении стачкомитета.

Александр Курбан выдвинул требования: поднять на предприятии зарплату согласно тяжести и условиям труда, обеспечить рабочих исправным и пригодным инструментом, прекратить оказывать давление на рабочих и независимый профсоюз, отменить решение об увольнении работников, которые находятся в стачечном комитете.

Ранее двое шахтеров «Беларуськалия» (Юрий Корзун и Олег Куделка) уже выражали подобным образом свое несогласие с происходящим в стране. Однако их акции также не были продолжительными. По информации стачкома, спустя несколько часов их поднимали на поверхность. 

На руднике, где случился инцидент, TUT.BY сообщили, что руководство из-за произошедшего находится в шахте.

Около 9.15 в стачкоме сообщили, что, по их информации, Александра Курбана подняли на поверхность.

 
 
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В своем телеграм-канале стачечный комитет предприятия сообщил, что работник ОАО «Беларуськалий» Александр Курбан приковал себя в шахте и отказывается выходить на...
 
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