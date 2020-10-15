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Профсоюз Lufthansa Technik отказывается обслуживать самолет Лукашенко

15.10.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

13 октября самолет президента приземлился в аэропорту Гамбурга. На его территории расположена площадка для техобслуживания Lufthansa Technik. Однако профсоюз этой компании отказывается приступать к обслуживанию Boeing 737 белорусского лидера.

На сайте Белорусского конгресса демократических профсоюзов опубликовано заявление профсоюза Lufthansa Technik.

«Мы компания Lufthansa Technik. Самолет будет обслуживаться здесь. Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси. Даже если мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, сами ведем трудные переговоры с работодателем в условиях экономического кризиса и боремся за ваши интересы, тем не менее мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», - заявляется в обращении профсоюза, пишет kp.by.

«Около 31 года назад у нас была очень схожая ситуация. Глава Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих в то время, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. Как тогда, так и сегодня мы ожидаем, что руководство компании Lufthansa Technik не станет применять какие-либо санкции, если коллеги откажутся работать с этим самолетом!» - заявили в профсоюзе.

 
 
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13 октября самолет президента приземлился в аэропорту Гамбурга. На его территории расположена площадка для техобслуживания Lufthansa Technik. Однако профсоюз этой...
 
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