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Прикованный шахтер и люди с передачами на Окрестина. Что происходит в стране 15 октября
Источник материала: Tut.by
День начался с новости о том, что еще один работник ОАО «Беларуськалий» — мастер-взрывник из 4-го рудоуправления Александр Курбан - в шахте приковал себя наручниками и отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований. Возле ЦИП на Окрестина в Минске собралось около 100 человек. Они хотят отдать передачу для журналистки Елены Довнар, которая находится под арестом уже 19-е сутки. Мы будем следить за самыми интересными событиями этого дня и рассказывать о них вам.
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Утром еще один работник ОАО «Беларуськалий» приковал себя наручниками под землей до выполнения его требований. На Окрестина собралось около 100 человек, чтобы...
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