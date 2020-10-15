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Прикованный шахтер и люди с передачами на Окрестина. Что происходит в стране 15 октября

15.10.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

День начался с новости о том, что еще один работник ОАО «Беларуськалий» — мастер-взрывник из 4-го рудоуправления Александр Курбан - в шахте приковал себя наручниками и отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований. Возле ЦИП на Окрестина в Минске собралось около 100 человек. Они хотят отдать передачу для журналистки Елены Довнар, которая находится под арестом уже 19-е сутки. Мы будем следить за самыми интересными событиями этого дня и рассказывать о них вам.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Утром еще один работник ОАО «Беларуськалий» приковал себя наручниками под землей до выполнения его требований. На Окрестина собралось около 100 человек, чтобы...
 
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