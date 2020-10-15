Блюда по мотивам фильмов. В Гомеле проходит необычный гастрофест

Источник материала: Tut.by

В эти дни в Гомеле проходит осенний гастрофест. Участвуют в фестивале 17 заведений — от небольших демократичных баров до дорогих ресторанов.





Гастрофест — это серия гастрономических фестивалей. 17 заведений предлагают свои лучшие сеты. Тема на этот раз — кино. Шеф-повара будут готовить блюда по мотивам всем известных фильмов: «Один дома», «Я худею», «Мимино», «Матрица», «Последние дни Помпеи», «Мексиканец», «Пила» и другие.





Гастрономическую «киноафишу» можно изучить и заказать заранее вот здесь. Цена каждого сета фиксированная — 22 рубля.

Гастрофест продлится по 4 ноября.