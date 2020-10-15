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Блюда по мотивам фильмов. В Гомеле проходит необычный гастрофест

15.10.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти дни в Гомеле проходит осенний гастрофест. Участвуют в фестивале 17 заведений — от небольших демократичных баров до дорогих ресторанов.


Гастрофест — это серия гастрономических фестивалей. 17 заведений предлагают свои лучшие сеты. Тема на этот раз — кино. Шеф-повара будут готовить блюда по мотивам всем известных фильмов: «Один дома», «Я худею», «Мимино», «Матрица», «Последние дни Помпеи», «Мексиканец», «Пила» и другие.


Гастрономическую «киноафишу» можно изучить и заказать заранее вот здесь. Цена каждого сета фиксированная — 22 рубля.

Гастрофест продлится по 4 ноября.

 
Теги: Гомель
 
 
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17 заведений предлагают свои лучшие сеты. Цена у всех едина.
 
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