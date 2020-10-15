|
В Минске в парке Победы сел вертолет
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 15 октября, в Минске в парке Победы приземлился вертолет, похожий на Ми-8. Как
По сообщениям очевидцев, вертолет пробыл в парке буквально несколько минут, а затем улетел в сторону Института культуры.
Судя по кадрам, которые вы можете увидеть выше, это военный вертолет Ми-8.
Пока нам не удалось оперативно получить комментарий у Министерства обороны РБ.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, что это военный вертолет Ми-8.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)