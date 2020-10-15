В Минске в парке Победы сел вертолет

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 15 октября, в Минске в парке Победы приземлился вертолет, похожий на Ми-8. Как сообщается в телеграм-канале «#МотолькоПомоги», «Военный вертолет только что сел в парке Победы возле моста над Машерова. Кого-то забрал или высадил и через минуту уже взлетел и полетел в обратную сторону».

По сообщениям очевидцев, вертолет пробыл в парке буквально несколько минут, а затем улетел в сторону Института культуры.

Судя по кадрам, которые вы можете увидеть выше, это военный вертолет Ми-8.

Пока нам не удалось оперативно получить комментарий у Министерства обороны РБ.

(Будет дополнено.)