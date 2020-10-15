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«Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости». Марченко - о новом аресте Левченко
Источник материала: Tut.by
Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Наталья Марченко прокомментировала на своей странице в Instagram
«У меня нет цензурных слов, чтобы дать оценку происходящему. Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости, как сегодня…» —
Напомним, Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения.
Елена должна была выйти на свободу в четверг утром. Ее приехали встречать многие звезды спорта, включая Егора Мещерякова, Василия Хомутовского, Светлану Куделич, Андрея Кравченко, Степана Попова, Ивана Ганина, Константина Яковлева, Надежду Остапчук, а также болельщики баскетболистки.
В 7.20, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа по другому эпизоду.
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Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Наталья Марченко прокомментировала на своей странице в Instagram новый арест Елены Левченко.
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