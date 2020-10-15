«Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости». Марченко - о новом аресте Левченко

Источник материала: Tut.by

Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Наталья Марченко прокомментировала на своей странице в Instagram новый арест Елены Левченко .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«У меня нет цензурных слов, чтобы дать оценку происходящему. Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости, как сегодня…» — написала Марченко в сториз.

Напомним, Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения.

Елена должна была выйти на свободу в четверг утром. Ее приехали встречать многие звезды спорта, включая Егора Мещерякова, Василия Хомутовского, Светлану Куделич, Андрея Кравченко, Степана Попова, Ивана Ганина, Константина Яковлева, Надежду Остапчук, а также болельщики баскетболистки.

В 7.20, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа по другому эпизоду.