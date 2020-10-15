Вместо огорода - бассейн и оранжерея. Смотрите, как выглядит дом в польской деревне

Источник материала: Tut.by

Этот дом находится в небольшой деревне недалеко от Вроцлава. При создании первого этапа — проекта дома — архитектор Игорь Каньмерчак из студии S3NS Architektura предполагал получить просторное жилое пространство, создав единое целое с внешней верандой и садом. Спустя несколько лет после завершения строительства он спроектировал открытую спа-зону с бассейном, зоной отдыха и летней кухней, сообщает archinea.pl . Вот что получилось в итоге.



Фото: Maciej Lulko

Работая над дизайном дома, было решено создать две независимые веранды, относящиеся к жилой зоне, — южную и северную. Оба пространства работают как внешние части гостиной, выполняют функцию сезонной зоны отдыха и столовой, взаимозаменяемые в зависимости от времени года, дня и температуры. Глубокие аркады, в которых они расположены, защищают владельцев от дождя и солнца.









Жилой дом был сдан в эксплуатацию в 2011 году. Почти десятилетием позже, в 2019 году, архитектор спроектировал независимую от здания сезонную зону отдыха с бассейном, просторной открытой и крытой зоной отдыха и летней кухней со столовой. Добавленная часть также включает в себя оранжерею для овощей и садовую комнату.













И дом, и зона отдыха на противоположной стороне участка выполнены в едином стиле, благодаря чему визуально создают единое целое. Сад внутри комплекса был присоединен к внутреннему пространству дома, и визуальные границы между интерьером и экстерьером больше не очевидны.







Фото: Maciej Lulko

Здание и зона отдыха на открытом воздухе оборудованы двумя тепловыми насосами, в том числе одним воздушным тепловым насосом для нагрева воды в бассейне, а также скрытыми фотоэлектрическими панелями.