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В русскоязычном Netflix ограничили доступ к мультфильмам с ЛГБТ-тематикой

15.10.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине октября стриминговая площадка Netflix наконец-то получила полную русскую локализацию. Вместе с запуском русскоязычной версии стрим-сервис убрал из выдачи несколько мультсериалов с упоминанием ЛГБТ. Ранее Netflix установил на подобные проекты отметку «18+», но теперь они стали недоступны для просмотра. Ограничения коснулись сериалов «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей», но не «Принца драконов».


Фото: pixabay.com

В десктопной версии вместо выбранного мультфильма подписчик видит заглушку с текстом о недоступности видео. В мобильном приложении Netflix остались только название, описание и картинка, но у проекта ноль сезонов.


В начале сентября Netflix заключил соглашение с российской «Национальной Медиа Группой» (НМГ), которая станет оператором стриминг-платформы в России. Кроме локализованного интерфейса, у многих зарубежных сериалов и фильмов стрим-сервиса появятся русские субтитры и дубляж, а в каталог будет добавлено около ста российских проектов, включая сериал «Эпидемия».

Вероятно, скоро нововведение дойдет и до Беларуси. Пока для белорусских пользователей мультфильмы об ЛГБТ-сообществе доступны, но на английском языке и с английскими субтитрами.

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В середине октября стриминговая площадка Netflix наконец-то получила полную русскую локализацию. Вместе с запуском русскоязычной версии стрим-сервис убрал из выдачи...
 
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