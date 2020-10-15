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Doom запустили на калькуляторе с питанием от картошки
Источник материала: Onliner
«Ютубер» под ником Equalo вооружился древним калькулятором TI 84 Plus и 45 кг картофеля, чтобы поиграть в Doom. Он начал проект с того, что измерил, сколько тока можно получить от одной картофелины, поместив на один конец кусок меди, а на другой — цинка. По итогу ему понадобилось около 700 ломтиков картошки, чтобы обеспечить питанием калькулятор.
Полностью забавный эксперимент можно посмотреть на видео.
материал рабочей части - нейлон, материал ручки - дерево, коричневый/синий
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«Ютубер» под ником Equalo вооружился древним калькулятором TI 84 Plus и 45 кг картофеля, чтобы поиграть в Doom. Он начал проект с того, что измерил, сколько тока можно получить...
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