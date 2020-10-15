Президент Кыргызстана ушел в отставку

Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте пресс-службы президента Кыргызстана появилось обращение Сооронбая Жээнебекова. В нем он обращается к гражданам Кыргызстана и сообщает, что уходит в отставку.

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям, — говорится в тексте. — Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку».

Жээнебеков также призвал политиков увести своих сторонников из столицы страны и «вернуть мирную жизнь бишкекчанам».

«Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — сказал Жээнбеков.

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