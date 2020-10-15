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Доллар и евро дорожают. Свежие курсы валют
Источник материала: Onliner
Курс доллара и евро растет в Москве и Минске. Инвесторы выходят из активов развивающихся стран, которые традиционно считаются наиболее рисковыми, сообщает РБК. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сначала зафиксировали резкий рост двух валют, потом темп удорожания снизился.
Доллар пока что подорожал на 0,74 копейки. Курс — 2,5791.
Евро кардинально сменил график: плюс 0,45 копейки. Стоит 3,0230.
Российский рубль упал на 2,11 копейки, курс — 3,3091 за сотню.
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Курс доллара и евро растет в Москве и Минске. Инвесторы выходят из активов развивающихся стран, которые традиционно считаются наиболее рисковыми, сообщает РБК....
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