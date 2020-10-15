ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро дорожают. Свежие курсы валют

15.10.2020 11:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Курс доллара и евро растет в Москве и Минске. Инвесторы выходят из активов развивающихся стран, которые традиционно считаются наиболее рисковыми, сообщает РБК. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сначала зафиксировали резкий рост двух валют, потом темп удорожания снизился.

Доллар пока что подорожал на 0,74 копейки. Курс — 2,5791.

Евро кардинально сменил график: плюс 0,45 копейки. Стоит 3,0230.

Российский рубль упал на 2,11 копейки, курс — 3,3091 за сотню.

Вчера доллар приподнялся на 0,1 копейки и стоил 2,5717 рубля. Евро потерял 1,13 копейки и опустился до 3,0185. Российский рубль прибавил 0,02 копейки, стоил 3,3302 белорусского за сотню.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс доллара и евро растет в Москве и Минске. Инвесторы выходят из активов развивающихся стран, которые традиционно считаются наиболее рисковыми, сообщает РБК....
 
Новости дня
Новости разные
 
Прикованный шахтер и люди с передачами на Окрестина. Что происходит в стране 15 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика