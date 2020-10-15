Доллар и евро дорожают. Свежие курсы валют

Источник материала: Onliner

Курс доллара и евро растет в Москве и Минске. Инвесторы выходят из активов развивающихся стран, которые традиционно считаются наиболее рисковыми, сообщает РБК. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сначала зафиксировали резкий рост двух валют, потом темп удорожания снизился.

Доллар пока что подорожал на 0,74 копейки. Курс — 2,5791.

Евро кардинально сменил график: плюс 0,45 копейки. Стоит 3,0230.

Российский рубль упал на 2,11 копейки, курс — 3,3091 за сотню.

Вчера доллар приподнялся на 0,1 копейки и стоил 2,5717 рубля. Евро потерял 1,13 копейки и опустился до 3,0185. Российский рубль прибавил 0,02 копейки, стоил 3,3302 белорусского за сотню.