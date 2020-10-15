ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Lada влетела в траншею на слуцкой трассе

15.10.2020 11:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера на трассе Р23 Минск — Микашевичи автомобиль Lada вылетел за пределы проезжей части, сообщили очевидцы. В результате съезда с дороги машина застряла поперек ямы. Для ее извлечения потребовался эвакуатор с манипулятором.

Lada влетела в траншею на слуцкой трассе

«Водитель двигался со стороны Минска, — пояснили в ГАИ Слуцкого района. — Он сам рассказал, что видел все предупреждающие дорожные знаки, начал снижать скорость, но по какой-то причине решил, что впереди есть дорога и можно двигаться прямо. Увидев обрыв, водитель начал тормозить и на небольшой скорости съехал в яму для отвода сточных вод».

«Мужчина за рулем легковушки находился в трезвом состоянии и серьезно не пострадал, — сообщили инспекторы. — С точки зрения ПДД (организации дорожного движения и установки дорожных знаков), сужение дороги и препятствие были как следует обозначены».

Lada влетела в траншею на слуцкой трассе

На участке трассы Р23 от Слуцка в сторону Солигорска продолжаются дорожные работы. Завершить этот этап планируют через год.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера на трассе Р23 Минск — Микашевичи автомобиль Lada вылетел за пределы проезжей части, сообщили очевидцы. В результате съезда с дороги машина застряла поперек ямы....
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяну Северинец отпустили домой из СИЗО по настоянию врачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика