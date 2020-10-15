Lada влетела в траншею на слуцкой трассе

Источник материала: Onliner

Вчера на трассе Р23 Минск — Микашевичи автомобиль Lada вылетел за пределы проезжей части, сообщили очевидцы. В результате съезда с дороги машина застряла поперек ямы. Для ее извлечения потребовался эвакуатор с манипулятором.





«Водитель двигался со стороны Минска, — пояснили в ГАИ Слуцкого района. — Он сам рассказал, что видел все предупреждающие дорожные знаки, начал снижать скорость, но по какой-то причине решил, что впереди есть дорога и можно двигаться прямо. Увидев обрыв, водитель начал тормозить и на небольшой скорости съехал в яму для отвода сточных вод».

«Мужчина за рулем легковушки находился в трезвом состоянии и серьезно не пострадал, — сообщили инспекторы. — С точки зрения ПДД (организации дорожного движения и установки дорожных знаков), сужение дороги и препятствие были как следует обозначены».





На участке трассы Р23 от Слуцка в сторону Солигорска продолжаются дорожные работы. Завершить этот этап планируют через год.

Читайте также: