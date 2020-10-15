В Нью-Йорке поставили феминистский памятник. Как обычно, случился небольшой скандал

Источник материала: Onliner

На Манхеттене во вторник открыли новую статую. В принципе такое случается регулярно, и, вероятно, не привлекло бы ничье внимание, если бы не сюжет, который использовал скульптор. Речь об античной мифологии и Горгоне Медузе. Согласно греческим источникам, этому персонажу с женским лицом и змеями вместо волос отрубил голову Персей. В нью-йоркском художественном переосмыслении все произошло наоборот: Горгона Медуза стоит с отсеченной головой Персея. Миф адаптировали в соответствии с актуальной повесткой #metoo.

Вкратце напомним содержание мифа. Горгона Медуза – одна из трёх сестёр горгон, прославившаяся не только благодаря прическе, но и из-за обстоятельств смерти. Ее взгляд, как известно, обращал покушавшегося в камень, но Персей, получивший задание ликвидировать Медузу, справился с ним, используя полированный медный щит. Персонаж был обезглавлен, будучи беременным от бога морей Посейдона. Сейчас древняя история получила современную трактовку в духе движения #metoo.

















Дело в том, что несчастная Медуза была превращена в чудовище со змеями вместо волос только потому, что пыталась спастись в храме богини Афины от Посейдона. Попытка не удалась, бог морей ее все-таки изнасиловал, а в довершение всех бед Афина решила, что храм осквернен и наказала за это вовсе не насильника, а жертву. Итальянский скульптор Лучиано Гарбати восстановил справедливость хотя бы в истории о гибели горгоны. Согласно его переосмыслению, вовсе не Персей отрубил Медузе голову, а как раз наоборот. Девушка справилась с агрессивным героем, который сполна получил за свое нападение. Дополнительную актуальность инсталляции придает тот факт, что она установлена напротив уголовного суда Манхеттена, где 11 марта к 23 годам заключения был приговорен киноделец и любитель юных актрис Харви Вайнштейн. Статуя – не постоянная, простоит лишь полгода, до 30 апреля 2021 года, однако даже сама ее временная установка вызвала бурление в социальных сетях. Одни пользователи одобряют адаптацию устаревшего сюжета под современную повестку, другие, предсказуемо, гневаются из-за покушения на классику. Как бы то ни было, эмоции и с той, и с другой стороны, имеются, а это значит, что автор скульптуры своего добился.