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Регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлили до конца года

15.10.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 31 декабря. Такое постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 12 октября 2020 года №65 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень социально значимых товаров включены 18 позиций. Среди них сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, свежей и свежемороженой рыбы, сыра, молока, яйца, детское питание, черный чай. Предельный норматив рентабельности, включаемый в отпускные цены производителей, установлен в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося в январе — феврале.

Если фактическая рентабельность была ниже 10%, то она устанавливается на уровне 10%.

Рентабельность для свежих картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, огурцов, помидоров, за исключением откалиброванных, мытых, а также расфасованных в перфорированные пакеты или сетчатую тару, яблок определяется с учетом фактического уровня рентабельности реализованной продукции за 2019 год.

На свежие огурцы и свежие помидоры защищенного грунта рентабельность ограничена уровнем рентабельности в предыдущий период вегетации.

Для импортеров предельная рентабельность установлена в размере 10%.

Предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки составят от 15 до 30% в зависимости от наименования товара.

Цены на социально значимые товары, сформированные до вступления в силу постановления, должны быть приведены юрлицами и индивидуальными предпринимателями в соответствие с требованиями постановления.

Документ вступает в силу с 15 октября.

 
 
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Регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 31 декабря. Такое постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 12...
 
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