Внедрение 5G в России отложили на 2024 год

Источник материала: АФН

Первые российские города-миллионники с 5G появятся только в 2024 г., заявил в среду замглавы Минцифры РФ Олег Иванов, выступая на комитете Госдумы по информполитике в ходе обсуждения федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», паспорт которого был опубликован в 2019 году, сети 5G должны появиться к 2022 году на территории не менее 10 городов-миллионников. Однако сейчас предполагается, что 5G в 10 городах-миллионниках появится лишь в 2024 году, рассказал Иванов.

«Правительство РФ заключило соглашение с двумя центрами компетенций - Ростехом и «Ростелекомом» - по созданию отечественных базовых станций и абонентского оборудования [для развития 5G]. К сожалению, время разработки, производства по дорожной карте у нас только к 2024 году, поэтому до 2024 года у нас нули и 10 городов сразу появятся в 2024 году», - сказал Иванов, сообщил ТАСС..

По словам замминистра, в декабре президенту РФ Владимиру Путину будет представлен план по конверсии радиочастотного спектра, принятие которого необходимо для дальнейшей работы по развитию 5G. На реализацию плана Минцифры предлагает выделить 7,3 млрд руб. При этом, отметил Иванов, изначально финансирования было больше, но, поскольку диапазон частот 3,4-3,8 ГГц пока не рассматривается в качестве основного для развития 5G, «остались только расчистки в остальных диапазонах». «Здесь у нас есть план, он подготовлен. В декабре он будет доложен президенту для утверждения», - резюмировал замглавы Минцифры.

Сейчас в плане конверсии для развертывания 5G выбраны диапазоны 4,8-4,9 ГГц, частоты миллиметрового диапазона (24,25-24,65 ГГц), диапазон 694-790 МГц, заявлял ранее Иванов. С последним, пояснял он, пока есть проблемы, по нему идет диалог с телевещателями. Кроме того, Минцифры рассматривает дополнительные диапазоны, например с 4,4 ГГц и выше, более широкие частоты в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц).

До сих операторам связи в России не выделили необходимые для развития 5G частоты, включая «золотой» диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь. При этом операторы связи считают, что без «золотого» диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.