ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санкции ЕС за отравление Навального коснутся ближнего круга Путина

15.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Санкции, которые готовится принять Европейский Союз за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, коснутся ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, сообщила в среду, 14 октября, немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

По ее сведениям, штрафные меры коснутся семи человек и одной организации. Среди физических лиц, которым запретят въезд на территорию ЕС и чьи счета на территории Евросоюза будут заморожены, - директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Кроме того, санкции будут наложены на близкого президенту РФ олигарха Евгения Пригожина, которого независимые СМИ называют "поваром Путина". В юридическом смысле его обвиняют в нарушении эмбарго на поставки оружия в охваченную гражданской войной Ливию, где воюют наемники связанной с ним частной военной компании (ЧВК) Вагнера, но политически, как отмечает SZ, имя Пригожина, неоднократно угрожавшего Навальному, включат в санкционный список за отравление российского оппозиционера.

По данным немецкого издания, под санкции попадет и российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, осуществлялась разработка боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", использованного при покушении на жизнь Навального. Решение по санкциям вступит в силу 15 октября.

Постановление Совета ЕС о введении санкций в связи с отравлением Алексея Навального будет опубликовано в четверг, 15 октября, в официальном журнале Европейского Союза. После публикации штрафные меры вступят в силу. Речь идет о запрете на въезд на территорию стран-членов Евросоюза и замораживании банковских активов.

ЕС обвиняет Россию в том, что она не содействует раскрытию отравления Алексея Навального боевым отравляющим веществом. "Нет иного правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме российского участия и ответственности", - обосновали свою санкционную инициативу министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Мас (Heiko Maas) и Жан-Ив Ле Дриан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции, которые готовится принять Европейский Союз за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, коснутся ближайшего окружения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще один шахтер «Беларуськалия» приковал себя цепью в знак протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика