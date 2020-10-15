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Воскресенский готовит список кандидатов на изменение меры пресечения
Источник материала: БДГ
Бизнесмену Юрию Воскресенскому, выпущенному из СИЗО под домашний арест, президент поручил составить список задержанных, которым можно изменить меру пресечения.
Об этом Воскресенский заявил в среду на ОНТ. «Завершая встречу, президент попросил меня подытожить все озвученные предложения и подготовить какой-то свод предложений. Кроме того, президент попросил меня составить список лиц, которым можно было бы изменить меру пресечения», - сказал он.
Воскресенский отметил, что по второму вопросу уже подготовил докладную записку, и теперь работает над «сводом предложений», выдвинутых на встрече в СИЗО 10 октября.
«Сейчас пишут, что это был монолог, но это был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в Конституцию», - рассказал член инициативной группы Бабарико.
«Все было добровольно. До последней секунды, до момента входа президента никто не знал, что произойдет. Когда президент вошел, он сказал, что триггером его визита в СИЗО - как сейчас это модно говорить - стала программа Марата Маркова "Ничего личного". После этого он решил бороться за каждого своего гражданина, поэтому собрал актив, находящийся в СИЗО КГБ, МВД, и пригласил их на беседу», - рассказал Воскресенский в эфире телеканала ОНТ.
История вопроса
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября
По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба
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Бизнесмену Юрию Воскресенскому, выпущенному из СИЗО под домашний арест, президент поручил составить список задержанных, которым можно изменить меру пресечения.
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