Воскресенский готовит список кандидатов на изменение меры пресечения

Бизнесмену Юрию Воскресенскому, выпущенному из СИЗО под домашний арест, президент поручил составить список задержанных, которым можно изменить меру пресечения.

Об этом Воскресенский заявил в среду на ОНТ. «Завершая встречу, президент попросил меня подытожить все озвученные предложения и подготовить какой-то свод предложений. Кроме того, президент попросил меня составить список лиц, которым можно было бы изменить меру пресечения», - сказал он.

Воскресенский отметил, что по второму вопросу уже подготовил докладную записку, и теперь работает над «сводом предложений», выдвинутых на встрече в СИЗО 10 октября.

«Сейчас пишут, что это был монолог, но это был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в Конституцию», - рассказал член инициативной группы Бабарико.

«Все было добровольно. До последней секунды, до момента входа президента никто не знал, что произойдет. Когда президент вошел, он сказал, что триггером его визита в СИЗО - как сейчас это модно говорить - стала программа Марата Маркова "Ничего личного". После этого он решил бороться за каждого своего гражданина, поэтому собрал актив, находящийся в СИЗО КГБ, МВД, и пригласил их на беседу», - рассказал Воскресенский в эфире телеканала ОНТ.

История вопроса

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ. Воскресенскому президент поручил готовить предложения по изменении конституции. Дмитрий Рабцевич после встречи сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в ПВТ.

Однако на следующий день после «широкого жеста» во время мирной акции протеста в Минске против ее участников снова пустили в ход водометы, дубинки и светошумовые гранаты. Количество задержанных достигло, по последним данным, более 700 человек.

12 октября, в понедельник, на улицы уже второй раз вышли пенсионеры, которых тоже разгоняли дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.