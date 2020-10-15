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Мнение: ультиматум Тихановской может вернуться бумерангом

15.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда кандидата в президенты приняла очень рискованное решение.



Ультиматум, предъявленный Светланой Тихановской режиму, выглядит, в первую очередь, испытанием для неё самой. Реакцию властей предсказать нетрудно: вероятность выполнения предъявленных требований выглядит предельно близкой к нулю. 

И от того, насколько сильным окажется следующий ход кандидата в президенты, существенно зависят ее ближайшие перспективы.

Объявление ультиматума продиктовано несколькими факторами:

- сдетонировала рекомендация Сергея Тихановского – «надо как-то жестче»;

- так или иначе, если сопоставлять августовские марши с октябрьскими, то все-таки сравнение будет не в пользу последних, поскольку силовики теснят сторонников перемен, и, если все пустить на самотек, процесс этот, скорее всего, будет усиливаться. Предъявляя ультиматум, команда Тихановской пытается перехватить инициативу и мобилизовать своих сторонников на «последний и решительный бой»;

- визит нынешнего руководителя страны в СИЗО КГБ получил разные оценки. К примеру, бывший Временный поверенный Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич считает, что Александр Лукашенко одержал в «американке» тактическую победу. Но многие эксперты склоняются к тому, что он, напротив, показал свою уязвимость. В штабе Тихановской явно склоняются к последнему варианту: в результате было решено, что сейчас подходящий момент, чтобы перейти в наступление.

Проблема в том, что и сидеть, сложа руки, нельзя, и подобные инициативы часто возвращаются бумерангом: «пошли в атаку – попали в плен». Попытки организовать сначала общенациональную, а потом студенческую забастовку, деликатно говоря, не были сверхуспешными.

Если ультиматум провалится, то это больно ударит и по Тихановской, и по краткосрочным перспективам протестов. В этом случае выяснится, что лидер не очень-то влияет на ситуацию. Это даст госпропаганде дополнительные козыри: «Ну и где ваши миллионы сторонников?»

Пока в рамках подготовки почвы ко «дню Х» Тихановская ограничивается довольно шаблонными призывами, и это вряд ли сильная мотивация для колеблющихся. Больше вопросов по этому поводу сейчас возникает даже не к кандидату в президенты, которая в этой роли оказалась, как ни крути, довольно случайно, а к её окружению, где собрались люди с определенным опытом общественно-политической деятельности.

Понятно, что придумать по-настоящему эффективные ходы в сложившейся ситуации – это задача с тремя звездочками. И все же политические штабы существуют именно для того, чтобы находить решения, а не просто демонстрировать общественности себя любимых. В ближайшие дни группа Тихановской так или иначе покажет, чего стоит.
 
 
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