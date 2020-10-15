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"Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан" Президент Кыргызстана уходит в отставку
Источник материала: Партизан
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов объявил о решении уйти в отставку.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку, сообщает
«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал Жээнбеков.
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"Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан" Президент Кыргызстана уходит в отставку
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов объявил о решении уйти в отставку.
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