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"Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан" Президент Кыргызстана уходит в отставку

15.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов объявил о решении уйти в отставку.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал Жээнбеков.
 
 
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов объявил о решении уйти в отставку.
 
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