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Дешево не равно эффективно: более 40% белорусских лекарств стоят дешевле доллара

15.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские лекарства по цене ниже 1 доллара составляют примерно 43% ассортимента отечественных фармпредприятий, рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на круглом столе в пресс-центре БелТА.

Доступность препаратов не вступает в конфликт с их качеством, уверяет замминистра.

По его словам, все большая часть населения выбирает отечественные препараты, не считая нужным переплачивать за аналогичные зарубежные лекарства с тем же действующим веществом.
 
 
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Белорусские лекарства по цене ниже 1 доллара составляют примерно 43% ассортимента отечественных фармпредприятий, рассказал заместитель министра здравоохранения...
 
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