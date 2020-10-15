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Дешево не равно эффективно: более 40% белорусских лекарств стоят дешевле доллара
Источник материала: Партизан
Белорусские лекарства по цене ниже 1 доллара составляют примерно 43% ассортимента отечественных фармпредприятий, рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на круглом столе в пресс-центре БелТА.
Доступность препаратов не вступает в конфликт с их качеством, уверяет замминистра.
По его словам, все большая часть населения выбирает отечественные препараты, не считая нужным переплачивать за аналогичные зарубежные лекарства с тем же действующим веществом.
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Белорусские лекарства по цене ниже 1 доллара составляют примерно 43% ассортимента отечественных фармпредприятий, рассказал заместитель министра здравоохранения...
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