Как сообщает пресс-служба БПЗ, претензии касаются проблем с организационными структурами партии, непредоставления сведений в Минюст о руководстве партии.





Также чиновники Минюста обратили внимание, что председатель Партии Дмитрий Кучук участвовал в круглом столе политических партий без решения Центрального совета и подписался под резолюцией, которая содержала требования, не соответствующие уставу партии.





Речь идет о резолюции 10 партий, которые осудили насилие со стороны силовиков и предложили в течение ближайшего полугода провести новые президентские выборы.





"Зеленые" считают предупреждение Минюста политически мотивированным.





"Именно после принятия резолюции об осуждении насилия в стране в партию пришло письмо с просьбой дать пояснение на основании чего было принято решение участвовать в круглом столе, а А.Г. Лукашенко сделал заявление, что политические партии работают не по уставам. Подобная реакция официальных лиц Беларуси была вызвана, напоминаем, резолюцией, которая осуждала злоупотребление насилием со стороны силовых структур", — подчеркивают в партии.





Партия планирует опротестовать предупреждение в суде.



