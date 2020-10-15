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Минюст предупредил Белорусскую партию "Зеленые"

15.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции прислало письменное предупреждение Белорусской партии "Зеленые".

Как сообщает пресс-служба БПЗ, претензии касаются проблем с организационными структурами партии, непредоставления сведений в Минюст о руководстве партии. 

Также чиновники Минюста обратили внимание, что председатель Партии Дмитрий Кучук участвовал в круглом столе политических партий без решения Центрального совета и подписался под резолюцией, которая содержала требования, не соответствующие уставу партии.

Речь идет о резолюции 10 партий, которые осудили насилие со стороны силовиков и предложили в течение ближайшего полугода провести новые президентские выборы.

"Зеленые" считают предупреждение Минюста политически мотивированным. 

"Именно после принятия резолюции об осуждении насилия в стране в партию пришло письмо с просьбой дать пояснение на основании чего было принято решение участвовать в круглом столе, а А.Г. Лукашенко сделал заявление, что политические партии работают не по уставам. Подобная реакция официальных лиц Беларуси была вызвана, напоминаем, резолюцией, которая осуждала злоупотребление насилием со стороны силовых структур", — подчеркивают в партии.

Партия планирует опротестовать предупреждение в суде.
 
 
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Министерство юстиции прислало письменное предупреждение Белорусской партии "Зеленые".
 
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