"Отец в отпуске, что будет дальше - не знаем": младший сын главы Витебска отсидел за протесты, старший ждет суда

32-летнего Вадимира Зарянкина (именно Вадимира, не Владимира. - Ред.) задержали в Минске в понедельник, 12 октября. Это произошло в районе торгового центра «Рига» поздно вечером, около 23 часов. Несколько человек в балаклавах разбили стекло в авто и вытащили мужчину из машины.





Зарянкина отвезли в ИВС в Жодино, там он пробыл до второй половины дня 14 октября. Все это время с ним не могли связаться ни родственники, ни адвокат. Что вменялось Вадимиру, также не сообщали ни родным, ни адвокату. Передачи не принимали. 23 октября его дело рассмотрит суд.





-Я ездил в Жодино, передачу для брата не взяли. Человек, которого в это время выпустили из ИВС, рассказал, что людям там часто не давали завтрака. Не думаю, что это делают специально. Скорее всего, изолятор переполнен, и многим еды не достается. Так случалось и когда я там был, - рассказал младший брат Вадимира Филипп. Он провел в ИВС в Жодино 12 суток.





Вадимир и Филипп Зарянкины – сыновья председателя Витебского городского исполнительного комитета Вадима Зарянкина. Филипп работает в IT, занимается творчеством – пишет стихи, песни. Вадимир работает в посольстве США в Минске.





Филиппа задержали 23 сентября в Минске за участие в мирном марше протеста. В тот день в столице было задержано несколько сотен человек, по данным правозащитников. Филиппа задержали не на марше, а когда он шел домой с работы. При нем не было никакой символики, он не выкрикивал лозунги.





Молодой человек провел 13 суток в ИВС в Жодино. Он обжаловал решение суда Московского района Минска , но Минский городской суд жалобу не удовлетворил. Пока Филипп не решил, будет ли он обращаться в Верховный суд.





- Буду думать, советоваться с братом, с адвокатом, - говорит Филипп.









В социальной сети у Филиппа Зарянкина в статусе стоит высказывание Сартра: «Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня».





- После задержания и 12 суток, проведенных в ИВС, что вы теперь делаете с тем, что сделали с вами? Что-то переосмысливаете, переоцениваете?





- Это достаточно философский вопрос. Моя позиция не сильно поменялась, какой она была, такой она и осталась. Что делаю? Пытаюсь постоянно стремиться к своим идеалам, в том числе и в политическом мировоззрении, рефлексирую, анализирую, что происходит вокруг меня, пытаюсь прямо и адекватно реагировать на те события, которые вокруг меня происходят.





- И что, по вашему, может быть идеалом в политическом мировоззрении?





- Для меня идеал – это понимать политическую жизнь страны и в общем науку политологию, понимать, какие последствия могут иметь высказывания политического лидера для всей страны и для каждого конкретного человека в частности. Не врать ни себе, ни другим насчет своего мировоззрения.





- То, что вас и вашего брата задержали, может отразиться на карьере вашего отца?





- Я уверен, что это отразится на его карьере каким-то образом. Уволят ли его, я не знаю, и от меня это не зависит. Административное нарушение есть у одного сына, у второго тоже наверняка будет – разумеется, это отражается на жизни чиновников.





Сейчас отец в отпуске, что будет дальше, не знаем. В любом случае, что бы ни произошло, я считаю это следствием нынешней политической ситуации в стране, следствием того, что многие годы у нас действует система тотального контроля и запугивания.





Если будут какие-то последствия в виде увольнения отца, себя я в этом виноватым не ощущаю и знаю, что отец не будет меня винить. Прямо я ему такой вопрос не задавал, но ситуацию мы обсуждали.





- Отец что-либо делал, чтобы вытащить вас или брата из ИВС?





- Нет, он ничего не делал. Как я понимаю, он и не мог ничего сделать.





- Как вас воспитывали в семье, за что вы благодарны родителям?





-Было много прекрасных моментов. Мы с братом со школы, практически с начальных классов, играли в интеллектуальные игры, много читали, много времени проводили с родителями на природе. В семье не было никаких блоков, запретных тем.





Мы с братом могли обсуждать все, что угодно и друг с другом, и с родителями. Родители не ограничивали нам свободу мысли, только поддерживали.











