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Австралийские пожарные выпустили календарь к 2021 году. На них действительно хочется смотреть круглый год

15.10.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году выходит уже 28 выпуск легендарного календаря с австралийскими пожарными, в котором они снимаются с минимумом одежды и в обнимку с животными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В версии 2021 года появилась новая рубрика — «Герои», посвященная тем, кто боролся с жуткими лесными пожарами последних двух лет. Часть вырученных от продажи календарей и другой сувенирной продукции с изображением парней (есть даже подушки) традиционно идет на благотворительность — их передают в ветеринарные центры, больницы и службы, занимающиеся спасением животных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar) on

В этом году выходит несколько вариантов календаря: пожарные с котиками, пожарные с собаками, животные без пожарных — и они не менее прекрасны, пожарные за работой, в общем, можно найти достойный вариант на самый взыскательный вкус.















А еще можно посмотреть видео, как проходят такие съемки.

 
 
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В этом году выходит уже 28 выпуск легендарного календаря с австралийскими пожарными, в котором они снимаются с минимумом одежды и в обнимку с животными.
 
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