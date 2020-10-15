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В Минске самую дорогую квартиру в третьем квартале купили за полмиллиона долларов. А где именно?
Источник материала: Tut.by
Рынок недвижимости, немного оживившийся в начале лета, в третьем квартале текущего года опять пошел на спад, как по спросу покупателей, так, соответственно, и по итоговому количеству совершенных сделок купли-продажи. В то же время в этот период были сделки, показывающие, что есть еще покупатели, готовые платить за жилье и по полмиллиона долларов. Где продавались самые дорогие квартиры в третьем квартале 2020-го, REALTY.TUT.BY рассказали в
В Минске самой дорогой сделкой купли-продажи по общей цене в третьем квартале стала сделка по адресу пр-т Независимости 95А. Дом был построен в 2010 году и отличался своей незаурядностью: панорамным остеклением, шикарным видом на парк Челюскинцев и интересными планировками. В третьем квартале в этом доме была продана семикомнатная квартира площадью 395,4 квадратного метра. Ее цена составила 533 790 долларов (около 1350 за «квадрат»).
Самой же дорогой сделкой купли-продажи по цене квадратного метра в столице за третий квартал стала квартира на проспекте Независимости, 43. Речь про
В областных центрах самой дорогой сделкой купли-продажи по общей цене в третьем квартале стала сделка в Бресте по адресу ул. Гоголя, 56. Четырехкомнатная квартира площадью 134,4 квадратного метра обошлась покупателю в 151 652 доллара (около 1128 за квадратный метр).
По цене квадратного метра самой дорогой сделкой третьего квартала стала однокомнатная квартира в Бресте, расположенная на проспекте Машерова, 64. Жилье площадью 28,2 квадратного метра было продано за 40 092 доллара (около 1422 за «квадрат»).
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Специалисты рассказали, какое самое дорогое жилье покупали в Беларуси в третьем квартале текущего года.
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