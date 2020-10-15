В Минске самую дорогую квартиру в третьем квартале купили за полмиллиона долларов. А где именно?

Источник материала: Tut.by

Рынок недвижимости, немного оживившийся в начале лета, в третьем квартале текущего года опять пошел на спад, как по спросу покупателей, так, соответственно, и по итоговому количеству совершенных сделок купли-продажи. В то же время в этот период были сделки, показывающие, что есть еще покупатели, готовые платить за жилье и по полмиллиона долларов. Где продавались самые дорогие квартиры в третьем квартале 2020-го, REALTY.TUT.BY рассказали в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества (НКА).

В Минске самой дорогой сделкой купли-продажи по общей цене в третьем квартале стала сделка по адресу пр-т Независимости 95А. Дом был построен в 2010 году и отличался своей незаурядностью: панорамным остеклением, шикарным видом на парк Челюскинцев и интересными планировками. В третьем квартале в этом доме была продана семикомнатная квартира площадью 395,4 квадратного метра. Ее цена составила 533 790 долларов (около 1350 за «квадрат»).



Фото: "Куфар. Недвижимость"

Самой же дорогой сделкой купли-продажи по цене квадратного метра в столице за третий квартал стала квартира на проспекте Независимости, 43. Речь про легендарный "Дом горсовета" , где в послевоенные годы жила творческая и научная интеллигенция: известные ученые, врачи, писатели, переводчики, музыканты, артисты, архитекторы.

Двухкомнатная сталинка площадью 67,6 квадратного метра, расположенная в легендарном доме, была продана за 250 тысяч долларов (около 3698 за «квадрат»).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В областных центрах самой дорогой сделкой купли-продажи по общей цене в третьем квартале стала сделка в Бресте по адресу ул. Гоголя, 56. Четырехкомнатная квартира площадью 134,4 квадратного метра обошлась покупателю в 151 652 доллара (около 1128 за квадратный метр).



Изображение: скриншот с "Яндекс.Карты"

По цене квадратного метра самой дорогой сделкой третьего квартала стала однокомнатная квартира в Бресте, расположенная на проспекте Машерова, 64. Жилье площадью 28,2 квадратного метра было продано за 40 092 доллара (около 1422 за «квадрат»).



Изображение: скриншот с "Яндекс.Карты"