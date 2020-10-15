OnePlus 8T с экраном на 120 Гц и мощным «железом» представлен официально. Цена - 600 евро

Источник материала: Tut.by

OnePlus представила новый смартфон под названием OnePlus 8T. Аппарат отличается топовыми техническими характеристиками и относительно невысокой для гаджетов бренда с такими спецификациями ценой. Об этом сообщает издание GSMArena .





У смартфона есть дисплей с Fluid AMOLED-матрицей, поддержкой стандарта HDR10+, максимальной яркостью в 1100 нит и частотой обновления в 120 Гц диагональю в 6,55 дюймов. Разрешение панели — Full HD+.

Процессором выступает Snapdragon 865 (7-нм техпроцесс). Оперативной памяти — 8 ГБ или 12 ГБ (LPDDR4X), постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ (UFS 3.1). А еще смартфон «из коробки» работает под управлением Android 11 и фирменной оболочки OxygenOS11. Девайс также позволяет установить две nanoSIM-карты. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей, есть и стереодинамики.





В OnePlus также особо гордятся высокой скоростью проводной подзарядки в 65 Вт. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч. Беспроводного способа восполнения энергии, правда, не предусмотрено. Защиты от воды и пыли также нет. Зато в активе основная камера с модулями на 48 Мп, 16 Мп («ширик»), 5 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). Фронтальная камера — на 16 Мп.





В Европе смартфон начнет продаваться 20 октября по цене от 600 евро за версию с 8/128 ГБ. Старшая модификация на 12/256 ГБ оценена в 700 евро.

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