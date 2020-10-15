Под Самохваловичами Opel насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минском районе. Об этом сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 14 октября, около 19.10, на трассе Р23 Минск — Микашевичи вблизи агрогородка Самохваловичи. Здесь 48-летний водитель Opel Zafira, двигаясь в сторону Слуцка, сбил 46-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.