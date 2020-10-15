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Под Самохваловичами Opel насмерть сбил пешехода

15.10.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минском районе. Об этом сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла 14 октября, около 19.10, на трассе Р23 Минск — Микашевичи вблизи агрогородка Самохваловичи. Здесь 48-летний водитель Opel Zafira, двигаясь в сторону Слуцка, сбил 46-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 14 октября, около 19.10, на трассе Р23 Минск - Микашевичи.
 
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