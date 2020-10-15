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Госрегулирование цен продлили до конца года
Источник материала: Myfin
Регулирование касается цен на ряд видов свежей и свежемороженой рыбы, сливочное масло, пшеничную муку, подсолнечное и рапсовое масла, соль, белый шлифованный рис, манку, пшенку, овсяные хлопья без добавок, макаронные изделия не из твердых сортов пшеницы, некоторые виды хлеба, говядину, свинину, мясо кур и цыплят бройлеров, вареные колбасы, сосиски, сардельки, свежие куриные яйца, молоко и ряд молочных продуктов, сыры, детское питание, черный чай без добавок, фиточаи.
Для этих продуктов предельный норматив рентабельности, включаемый в отпускные цены производителей, должен быть не выше сложившегося в январе-феврале 2020 года, если фактический уровень рентабельности был меньше 10%, он ограничивается 10%.
При определении уровня рентабельности при формировании отпускных цен на картофель, свеклу, морковь, капусту, лук, огурцы, помидоры, яблоки базой является рентабельность 2019 года, а для огурцов и помидоров защищенного грунта - предыдущего периода вегетации.
Что в итоге?
Для импортеров предельный норматив рентабельности ограничен 10%. При этом в отпускную цену также включаются контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию.
МАРТ установил предельные торговые надбавки с учетом оптовой в пределах от 15 до 30% в зависимости от вида товаров. Определены особенности формирования цен юрлиц и ИП, которые закупают продукцию у населения или содержат стабилизационные фонды продукции.
Постановление вступает в силу 15 октября. В 2020 году МАРТ
Источник: Myfin.by
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