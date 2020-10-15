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Госрегулирование цен продлили до конца года

15.10.2020 11:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Регулирование касается цен на ряд видов свежей и свежемороженой рыбы, сливочное масло, пшеничную муку, подсолнечное и рапсовое масла, соль, белый шлифованный рис, манку, пшенку, овсяные хлопья без добавок, макаронные изделия не из твердых сортов пшеницы, некоторые виды хлеба, говядину, свинину, мясо кур и цыплят бройлеров, вареные колбасы, сосиски, сардельки, свежие куриные яйца, молоко и ряд молочных продуктов, сыры, детское питание, черный чай без добавок, фиточаи.

Для этих продуктов предельный норматив рентабельности, включаемый в отпускные цены производителей, должен быть не выше сложившегося в январе-феврале 2020 года, если фактический уровень рентабельности был меньше 10%, он ограничивается 10%.

При определении уровня рентабельности при формировании отпускных цен на картофель, свеклу, морковь, капусту, лук, огурцы, помидоры, яблоки базой является рентабельность 2019 года, а для огурцов и помидоров защищенного грунта - предыдущего периода вегетации.

Что в итоге?

Для импортеров предельный норматив рентабельности ограничен 10%. При этом в отпускную цену также включаются контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию.

МАРТ установил предельные торговые надбавки с учетом оптовой в пределах от 15 до 30% в зависимости от вида товаров. Определены особенности формирования цен юрлиц и ИП, которые закупают продукцию у населения или содержат стабилизационные фонды продукции.

Постановление вступает в силу 15 октября. В 2020 году МАРТ ввел госрегулирование цен на социально значимые товары весной на 90 дней. Летом регулирование цен продлили на три месяца по согласованию с ЕЭК.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило регулирование цен на социально значимые товары до 31 декабря 2020 года. Это...
 
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