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Баскетболистку Елену Левченко решили оставить в ИВС. Ее родители плачут под Окрестина

15.10.2020 11:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня закончился срок ареста титулованной спортсменки Елены Левченко. Но, почему-то, ее не выпустили из ИВС – Елену оставили на Окрестина еще на трое суток. 

Родители Елены не знали, что их дочь сегодня не выйдет на свободу, и приехали к стенам изолятора встречать ее. Когда стало ясно, что Елена не выйдет, ее мама и папа не смогли сдержать слез. 

Напомним, Елену задержали 30 сентября. Ее судили в тот же день и признали виновной в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. В протоколе Левченко написано: «С целью публичного выражения своего требования проведения честных выборов в Республике Беларусь двигалась по проезжей части совместно с группой граждан, несла в руках плакат с надписью «НАРОД-ЧЕМПИОН!». 

 
 
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Сегодня закончился срок ареста титулованной спортсменки Елены Левченко. Но, почему-то, ее не выпустили из ИВС – Елену оставили на Окрестина еще на трое суток.  ...
 
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