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Баскетболистку Елену Левченко решили оставить в ИВС. Ее родители плачут под Окрестина
Источник материала: KYKY>
Сегодня закончился срок ареста титулованной спортсменки Елены Левченко. Но, почему-то, ее не выпустили из ИВС – Елену оставили на Окрестина еще на трое суток.
Родители Елены не знали, что их дочь сегодня не выйдет на свободу, и приехали к стенам изолятора встречать ее. Когда стало ясно, что Елена не выйдет, ее мама и папа не смогли сдержать слез.
Напомним, Елену задержали 30 сентября. Ее
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Сегодня закончился срок ареста титулованной спортсменки Елены Левченко. Но, почему-то, ее не выпустили из ИВС – Елену оставили на Окрестина еще на трое суток. ...
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