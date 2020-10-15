Баскетболистку Елену Левченко решили оставить в ИВС. Ее родители плачут под Окрестина

Источник материала: KYKY

Сегодня закончился срок ареста титулованной спортсменки Елены Левченко. Но, почему-то, ее не выпустили из ИВС – Елену оставили на Окрестина еще на трое суток.

Родители Елены не знали, что их дочь сегодня не выйдет на свободу, и приехали к стенам изолятора встречать ее. Когда стало ясно, что Елена не выйдет, ее мама и папа не смогли сдержать слез.

Напомним, Елену задержали 30 сентября. Ее судили в тот же день и признали виновной в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. В протоколе Левченко написано: «С целью публичного выражения своего требования проведения честных выборов в Республике Беларусь двигалась по проезжей части совместно с группой граждан, несла в руках плакат с надписью «НАРОД-ЧЕМПИОН!».