ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Татьяну Северинец отпустили домой из СИЗО по настоянию врачей

15.10.2020 11:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Витебскую активистку Татьяну Северинец — мать оппозиционного политика Павла Северинца, который уже четыре месяца находится в заключении, — по настоянию медиков отпустили из СИЗО домой. Об этом БелаПАН сообщил ее муж Константин Северинец.

Татьяну Северинец отпустили домой из СИЗО по настоянию врачей

Татьяна Северинец была задержана 14 октября у подъезда своего дома. Утром в среду она присутствовала на встрече с чиновниками Витебского горисполкома, которой пенсионеры добились в ходе акции 12 октября. На встрече Северинец высказала свое мнение о происходящем в стране после выборов. В тот же день в 14.30 ее должны были судить за участие в несанкционированной акции, но, когда женщина отправилась в суд, ее задержали и доставили в Первомайский РОВД.

По словам мужа, там Татьяна Северинец находилась до двух часов ночи. «Потом ее отвезли в СИЗО. Ей стало плохо: поднялось давление, гипертонический криз, несколько раз приезжала скорая. Медики настояли, чтобы Татьяну по состоянию здоровья отпустили домой. Сотрудники милиции, говорит жена, делать этого не хотели, но были вынуждены подчиниться требованию врачей. Сегодня утром Татьяна пришла домой», — рассказал Константин Северинец.

Татьяна сообщила мужу, что ее обвиняют в участии в марше пенсионеров 12 октября в Витебске. «Но никакого марша фактически не было: группа пенсионеров собралась, чтобы подойти к горисполкому и встретиться с представителями власти», — отметил Константин Северинец.

Доказательством тому, что пенсионеры 12 октября прошли по центру Витебска примерно 300 метров, служит стрим, который вела одна из горожанок — Елена Янушковская (ее тоже задержали). Там видно, что пожилые люди начали движение в районе пересечения улиц Замковой и Ленина, прошли по Ленина возле Художественного музея и свернули к горисполкому. При этом они ничего не скандировали, но несли несколько плакатов.

Татьяне Северинец 66 лет. Она учитель русского языка и литературы, сейчас на пенсии. Мать троих детей и бабушка семерых внуков. Координатор оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» в Витебской области.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебскую активистку Татьяну Северинец — мать оппозиционного политика Павла Северинца, который уже четыре месяца находится в заключении, — по настоянию медиков...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дешево не равно эффективно: более 40% белорусских лекарств стоят дешевле доллара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика