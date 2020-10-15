Татьяну Северинец отпустили домой из СИЗО по настоянию врачей

Витебскую активистку Татьяну Северинец — мать оппозиционного политика Павла Северинца, который уже четыре месяца находится в заключении, — по настоянию медиков отпустили из СИЗО домой. Об этом БелаПАН сообщил ее муж Константин Северинец.





Татьяна Северинец была задержана 14 октября у подъезда своего дома. Утром в среду она присутствовала на встрече с чиновниками Витебского горисполкома, которой пенсионеры добились в ходе акции 12 октября. На встрече Северинец высказала свое мнение о происходящем в стране после выборов. В тот же день в 14.30 ее должны были судить за участие в несанкционированной акции, но, когда женщина отправилась в суд, ее задержали и доставили в Первомайский РОВД.

По словам мужа, там Татьяна Северинец находилась до двух часов ночи. «Потом ее отвезли в СИЗО. Ей стало плохо: поднялось давление, гипертонический криз, несколько раз приезжала скорая. Медики настояли, чтобы Татьяну по состоянию здоровья отпустили домой. Сотрудники милиции, говорит жена, делать этого не хотели, но были вынуждены подчиниться требованию врачей. Сегодня утром Татьяна пришла домой», — рассказал Константин Северинец.

Татьяна сообщила мужу, что ее обвиняют в участии в марше пенсионеров 12 октября в Витебске. «Но никакого марша фактически не было: группа пенсионеров собралась, чтобы подойти к горисполкому и встретиться с представителями власти», — отметил Константин Северинец.

Доказательством тому, что пенсионеры 12 октября прошли по центру Витебска примерно 300 метров, служит стрим, который вела одна из горожанок — Елена Янушковская (ее тоже задержали). Там видно, что пожилые люди начали движение в районе пересечения улиц Замковой и Ленина, прошли по Ленина возле Художественного музея и свернули к горисполкому. При этом они ничего не скандировали, но несли несколько плакатов.

Татьяне Северинец 66 лет. Она учитель русского языка и литературы, сейчас на пенсии. Мать троих детей и бабушка семерых внуков. Координатор оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» в Витебской области.