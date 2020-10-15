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Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75 процента годовых
15.10.2020 11:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года.
Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, в последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше, чем ожидалось. В сентябре 2020 года годовой прирост потребительских цен составил 6,1 процента. В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту.
По оценке, прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6 процентов. При этом воздействие произошедшего ослабления белорусского рубля будет обуславливать повышенный инфляционный фон в краткосрочном периоде.
В среднесрочной перспективе прогнозируется преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5 процентов.
В соответствии с установленным на 2020 год графиком очередное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 11 ноября 2020 года.
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Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года.
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