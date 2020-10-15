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На слуцкой трассе погиб пешеход — он переходил дорогу вне перехода
Источник материала: Onliner
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«Р23, слуцкая трасса, между Самохваловичами и М1 сбили пешехода, в сторону Слуцка. Пешеход лежал на дороге (скорее всего, погиб). Скорая, ГАИ на месте», — сообщил наш читатель с ником mehanik_16.
«В 20:40 проезжал: скорой не видел, тело во второй полосе с сильно разбитой головой», — описал увиденное valmak.
«Слуцкая трасса, перед самой развязкой с Брест — Москва в 19:20. Авария, видно, только произошла. Люди стояли на обочине с включенными фонариками, привлекая внимание водителей, несколько машин были на „аварийках“. Тело во второй полосе», — добавил IrkaPups.
В УВД Минской области предоставили официальную информацию о происшествии: «14 октября около 19:10 на автодороге Р23 (Минск — Микашевичи), вблизи деревни Самохваловичи Минского района, 48-летний водитель, управляя автомобилем Opel Zafira, двигаясь в направлении Слуцка, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 46-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия».
Напомним, всего неделю назад похожее ДТП
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