Источник материала: Onliner

На форуме Onliner пользователи обсуждают последствия ДТП, которое случилось вчера вечером на трассе Р23 (Минск — Микашевичи), недалеко от пересечения с трассой М1 (Брест — Минск — граница России). Под машину попал пешеход, он погиб.

«Р23, слуцкая трасса, между Самохваловичами и М1 сбили пешехода, в сторону Слуцка. Пешеход лежал на дороге (скорее всего, погиб). Скорая, ГАИ на месте», — сообщил наш читатель с ником mehanik_16.

«В 20:40 проезжал: скорой не видел, тело во второй полосе с сильно разбитой головой», — описал увиденное valmak.

«Слуцкая трасса, перед самой развязкой с Брест — Москва в 19:20. Авария, видно, только произошла. Люди стояли на обочине с включенными фонариками, привлекая внимание водителей, несколько машин были на „аварийках“. Тело во второй полосе», — добавил IrkaPups.





В УВД Минской области предоставили официальную информацию о происшествии: «14 октября около 19:10 на автодороге Р23 (Минск — Микашевичи), вблизи деревни Самохваловичи Минского района, 48-летний водитель, управляя автомобилем Opel Zafira, двигаясь в направлении Слуцка, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 46-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия».





Напомним, всего неделю назад похожее ДТП случилось на трассе М3 (Минск — Витебск). Погибли два человека, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

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