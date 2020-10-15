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Советский спутник и китайская ракета могут столкнуться над Землей

15.10.2020 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Космического мусора на орбите вокруг земли может стать больше этой ночью. Как утверждает американская компания LeoLabs, которая отслеживает мусор на орбите, в 03:36 16 октября пересекутся пути отработанного советского спутника «Парус» и такой же бесполезной ступени китайской ракеты. Вероятность их столкновения довольно высока — больше 10%.

Встреча состоится на высоте 991 км над южной частью Атлантического океана и побережьем Антарктиды. Общая масса объектов превышает 2800 кг, они мчатся друг к другу с относительной скоростью 52 950 км/ч.

Для людей на Земле столкновение не несет никакой угрозы. Однако оно приведет к значительному (на 10—20%) увеличению космического мусора на низкой околоземной орбите.

В феврале 2009 года столкновение работающего спутника Iridium 33 с нерабочим военным спутником РФ «Космос-2251» привело к образованию 600 осколков размером более 5 см и нескольких тысяч мелких.

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Космического мусора на орбите вокруг земли может стать больше этой ночью. Как утверждает американская компания LeoLabs, которая отслеживает мусор на орбите, в 03:36 16...
 
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