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Советский спутник и китайская ракета могут столкнуться над Землей
Источник материала: Onliner
Космического мусора на орбите вокруг земли может стать больше этой ночью. Как утверждает американская компания LeoLabs, которая отслеживает мусор на орбите, в 03:36 16 октября пересекутся пути отработанного советского спутника «Парус» и такой же бесполезной ступени китайской ракеты. Вероятность их столкновения довольно высока — больше 10%.
Встреча состоится на высоте 991 км над южной частью Атлантического океана и побережьем Антарктиды. Общая масса объектов превышает 2800 кг, они мчатся друг к другу с относительной скоростью 52 950 км/ч.
Для людей на Земле столкновение не несет никакой угрозы. Однако оно приведет к значительному (на 10—20%) увеличению космического мусора на низкой околоземной орбите.
В феврале 2009 года столкновение работающего спутника Iridium 33 с нерабочим военным спутником РФ «Космос-2251» привело к образованию 600 осколков размером более 5 см и нескольких тысяч мелких.
240 л, крышка открывается вручную, пластик, цвет: зеленый
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Космического мусора на орбите вокруг земли может стать больше этой ночью. Как утверждает американская компания LeoLabs, которая отслеживает мусор на орбите, в 03:36 16...
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