Советский спутник и китайская ракета могут столкнуться над Землей

Источник материала: Onliner

Космического мусора на орбите вокруг земли может стать больше этой ночью. Как утверждает американская компания LeoLabs, которая отслеживает мусор на орбите, в 03:36 16 октября пересекутся пути отработанного советского спутника «Парус» и такой же бесполезной ступени китайской ракеты. Вероятность их столкновения довольно высока — больше 10%.

Встреча состоится на высоте 991 км над южной частью Атлантического океана и побережьем Антарктиды. Общая масса объектов превышает 2800 кг, они мчатся друг к другу с относительной скоростью 52 950 км/ч.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0 — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020

Для людей на Земле столкновение не несет никакой угрозы. Однако оно приведет к значительному (на 10—20%) увеличению космического мусора на низкой околоземной орбите.

В феврале 2009 года столкновение работающего спутника Iridium 33 с нерабочим военным спутником РФ «Космос-2251» привело к образованию 600 осколков размером более 5 см и нескольких тысяч мелких.