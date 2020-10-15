Жительницу «Новой Боровой» оштрафовали за флаг на окне. Формулировка вины очень туманная

Источник материала: Onliner

Если вы считали, что цвет штор и декора в собственной квартире люди вправе выбирать на свой вкус, то сегодня оказалось, что это представление глубоко ошибочно. За размещение любой «информации» на лоджии без согласования компетентных органов жильцы могут получить штраф на крупную сумму. Такой вывод можно сделать, почитав постановление о наложении административного взыскания, которое получила Ксения, жительница «Новой Боровой». Девушка должна выплатить 25 базовых величин, или 675 рублей штрафа за размещение бчб-флага на окне, поскольку окно «не является местом, специально определенным исполнительными и распорядительными органами для размещения такой информации». «Если я захочу повесить плакат Цоя над кроватью, мне тоже нужно согласовать это с исполкомом?» — задается справедливым вопросом Ксения и собирается оспорить штраф в суде.







Напомним, 8 сентября к Ксении под дверь пришла милиция , выписала повестку в ее присутствии и оставила у нее в дверях. Затем в РУВД заверили, что в отношении Ксении дело прекращается и продолжится в отношении собственника квартиры. А девушку, возможно, будут вызывать свидетелем.





Однако спустя месяц, 10 октября, Ксения нашла у себя в почтовом ящике конверт с постановлением о наложении штрафа за «размещение информации» в месте, «специально не определенном исполнительными и распорядительными органами». Как будто все, что у нас специально не разрешили исполнительные и распорядительные органы, автоматически запрещено, хотя в статье КоАП, на которую ссылается документ, говорится о нарушении правил благоустройства населенных пунктов, а не частного жилища.

— Вообще-то статья 21.14 КоАП не должна иметь никакого отношения к личному имуществу. Но сформулирована она очень туманно. И, раз меня штрафуют за размещение флага на окне, значит даже у себя дома на стене я не могу повесить плакат Виктора Цоя, потому что данная стена не определена райисполкомом для данного плаката. По идее все, что не запрещено, разрешено, но в Беларуси, видимо, наоборот.

Постановление вынесено заместителем начальника УВД, полковником милиции Удодовым С. Л. Ксения утверждает, что не присутствовала ни на составлении протокола, ни при вынесении постановления, потому что об этих событиях ее никто не предупредил.

— Странность еще и в том, что протокол составлялся без меня, я его не подписывала, не видела и не знаю, существует ли он в природе. В качестве доказательной базы выступает фотография окна. Как она доказывает, что флаг разместила именно я? Поэтому мы с адвокатом запрашиваем мотивировочную часть к этому постановлению и будем обжаловать его в суде.