Лукашенко: у нас спокойная страна, а в Минске никак не можем подумать, как жить дальше

Источник материала: Onliner

Главная причина нынешних внутриполитических событий в Беларуси — влияние извне. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, передает БЕЛТА.

— Непростой период мир переживает в целом. Это все до выборов прогнозировалось. Многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас, в мире вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным — и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать. К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси, — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси «особо не напрягаются в этом плане, хотя приятного тут мало».

— Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений, — заявил Лукашенко. — Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина — внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся в этом плане.