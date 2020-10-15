МВД: парень покупал машины в рассрочку и тут же дешево их перепродавал

Источник материала: Onliner

В мошенничестве в сфере автобизнеса подозревают 19-летнего парня. «Молодой человек на различных торговых интернет-площадках находил объявления о продаже машин, — сообщили в УВД Витебской области. — Выбирал он, как правило, уже изрядно подержанные автомобили и связывался с их владельцами. На встрече с продавцом он озвучивал желание приобрести ТС в рассрочку».

«Начинались переговоры относительно способа оплаты, — описали схему в милиции. — На этом этапе молодой человек предлагал оформить сделку через нотариальную контору, а сам автомобиль купить в рассрочку с помощью нескольких платежей. После этого продавец соглашался с доводами покупателя, он отдавал документы на машину и ключи. Заполучив авто, подозреваемый уже на следующий день выставлял его на продажу по бросовой цене. При этом выплачивать свой долг молодой человек не собирался».

По данным УВД, таким образом парень завладел минимум тремя чужими иномарками на общую сумму более 12 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество. Всех, кто стал жертвой обмана человека, изображенного на фото, просят звонить по телефонам: (8-021) 233-97-02, 8 029 511-22-07 или 102.

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