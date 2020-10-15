Дмитрия Кохно судили за 11 сентября — тогда он отбывал арест на Окрестина

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Заводского района прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно. Его обвиняли в неповиновении — по статье 23.4 КоАП. В итоге Кохно должен будет выплатить штраф в размере 25 базовых величин.

— Меня судили за неповиновение требованию сотрудника милиции. Сказали, что я хватался за кресло в милицейской машине и упирался ногами, категорически отказываясь из нее выходить. Это произошло 11 сентября, тогда меня возили на Заславскую, в РУВД. Подозревали в участии в митинге 27 августа, — рассказывает Дмитрий журналисту Onliner.

Дмитрий отмечает, что в тот день он в митинге не участвовал. Но суд вынес решение: Кохно должен будет выплатить 25 базовых величин. Такому исходу телеведущий искренне рад.

— На свободу с чистой совестью и пустым кошельком! — смеется телеведущий. — Я счастлив, что буду на свободе — как и любой другой, кто бывал в заключении. Оспаривать решение я не буду — надеюсь, что эти деньги пойдут на помощь детям в интернат или старикам в хоспис.

Напомним, 2 сентября вечером стало известно о задержании бывших телеведущих гостелевидения Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Кохно был ведущим «Удача в придачу» на телеканале ОНТ. В июне он публично высказал мнение о задержаниях в очередях к магазину Symbal.by, после чего его отстранили от эфира на телеканале.

После задержания он получил 10 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («Участие в несанкционированных массовых мероприятиях»).

Затем оказалось, что телеведущего снова намерены судить. Суд по делу Дмитрия Кохно был намечен на 8 октября, но его перенесли на сегодня.