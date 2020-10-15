ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрия Кохно судили за 11 сентября — тогда он отбывал арест на Окрестина

15.10.2020 12:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Заводского района прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно. Его обвиняли в неповиновении — по статье 23.4 КоАП. В итоге Кохно должен будет выплатить штраф в размере 25 базовых величин.

— Меня судили за неповиновение требованию сотрудника милиции. Сказали, что я хватался за кресло в милицейской машине и упирался ногами, категорически отказываясь из нее выходить. Это произошло 11 сентября, тогда меня возили на Заславскую, в РУВД. Подозревали в участии в митинге 27 августа, — рассказывает Дмитрий журналисту Onliner.

Дмитрий отмечает, что в тот день он в митинге не участвовал. Но суд вынес решение: Кохно должен будет выплатить 25 базовых величин. Такому исходу телеведущий искренне рад.

— На свободу с чистой совестью и пустым кошельком! — смеется телеведущий. — Я счастлив, что буду на свободе — как и любой другой, кто бывал в заключении. Оспаривать решение я не буду — надеюсь, что эти деньги пойдут на помощь детям в интернат или старикам в хоспис.

Напомним, 2 сентября вечером стало известно о задержании бывших телеведущих гостелевидения Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Кохно был ведущим «Удача в придачу» на телеканале ОНТ. В июне он публично высказал мнение о задержаниях в очередях к магазину Symbal.by, после чего его отстранили от эфира на телеканале.

После задержания он получил 10 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («Участие в несанкционированных массовых мероприятиях»).

Затем оказалось, что телеведущего снова намерены судить. Суд по делу Дмитрия Кохно был намечен на 8 октября, но его перенесли на сегодня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Заводского района прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно. Его обвиняли в неповиновении — по статье 23.4 КоАП. В итоге Кохно должен будет выплатить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Австралийские пожарные выпустили календарь к 2021 году. На них действительно хочется смотреть круглый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика