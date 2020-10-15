Лукашенко: Запад «переборщил» с Беларусью

Источник материала: АФН

Пенсионер Лукашенко в очередной раз заявил, что еще весной всё верно прогнозировал по поводу событий в Беларуси после президентских выборов, но почему-то винит Запад.

"Непростой период мир переживает в целом. Это все до выборов прогнозировалось. Многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас, в мире вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным - и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать. К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси", - заявил Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем (вот кто из вертолета в парке Победы десантировался – ред.).

Насчет прогноза, то тут и Вангой быть не надо, коль сам кровавые разгоны изначально планируешь: и колючая проволока на заборе вдоль резиденций, и тренировки ОМОНа с военнослужащими внутренних войск по разгону протестов с использованием спецсредств – всё на видео попало в медийное пространство еще задолго до дня голования.

Насчет Запада, тут у пенсионера уже провалы начались: насколько вся страна, Кремль и весь мир помнят, то вплоть до дня голосования во всех неудачах Лукашенко все видели только руку Москвы. Но стоило Путину 10 августа поздравить с «победой» на выборах, как рука России моментально мутировала в руку Запада. Так что это не прогноз, а банальное переобувание лыжероллеров в воздухе.

В этой связи заверения и убеждения самого себя, что всё под контролем, вполне вписываются в «прогноз».

«У нас особо не напрягаются в этом плане, хотя приятного тут мало. Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений. Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся в этом плане"...